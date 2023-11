ʻO ke kahua Magnetic Hoʻohiwahiwa o ka Lima Cosmic

Ua ʻike ʻia ka ʻike kupaianaha o ka NASA X-ray space telescopes, me ka wehe ʻana i nā "iwi" magnetic field o kahi ʻano hana lima hoʻohiwahiwa i ka lewa. Ke hoʻomau nei ka lima kosmic ghostly, i ʻike ʻia ʻo MSH 15-52, i ka poʻe ʻepekema e like me nā ʻāpana o nā mea ikaika a me nā antimatter e puka mai ana mai kona poho lima.

ʻO ka pulsar PSR B1509-58, aia ma ke kumu o ka "palm" o ka nebula, ua ʻike mua ʻia e ka NASA Chandra X-ray Observatory ma 2001. ʻO ka mamao ma waena o MSH 15-52 a me ka Honua he 16,000 mau makahiki māmā.

ʻO ke aʻo ʻana i hoʻopaʻa ʻia e Roger Romani a me kāna hui ma ke Kulanui ʻo Stanford i hoʻohana i ka Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), ka telescope X-ray hou loa o NASA. I loko o nā lā he 17, ua nānā pono ka IXPE i ka MSH 15-52, e hāʻawi ana i nā ʻike like ʻole i kona kahua magnetic.

Ma ke kālailai ʻana i nā ʻāpana i hoʻopiʻi ʻia e hana ana i nā kukui X a me kā lākou huakaʻi ma ke kahua magnetic, ua loaʻa i nā mea noiʻi kahi ʻike hohonu o ke ʻano o ka nebula. Hoʻoholo ka māla magnetic i ke kuhikuhi o ke kahua uila o nā kukui X, e alakaʻi ana i ka mea a ka poʻe ʻepekema i ʻōlelo ai he polarization X-ray.

ʻO ka mea kupanaha, ʻoi aku ka nui o ka polarization i ʻike ʻia ma MSH 15-52 ma mua o ka pae kiʻekiʻe i wānana ʻia e nā haʻawina theoretical. ʻO kēia mau pae polarization ikaika e hōʻike ana i kahi pākuʻi kūlike a pololei i kekahi mau wahi o ka nebula makani pulsar, e hōʻike ana i ka haʻalulu liʻiliʻi.

ʻO ka hui pū ʻana i ka ʻikepili mai Chandra a me IXPE, ʻo ka poʻe astronomers e hui pū ana i ka puʻupuʻu o ka injection particle a me ke ʻano o ke kaiapuni e nā pulsars. Hoʻopili ʻia ka ʻikepili X-ray e ka ʻikepili infrared mai ka Dark Energy Camera, e ʻae ai i ka ʻike holoʻokoʻa o MSH 15-52.

Ua hōʻike ʻo Josephine Wong, ka mea kākau o ka noiʻi, i ka hiki ke hoʻololi o nā hihi X i ka hōʻike ʻana i ka ʻike huna. E like me nā kukui X i nā diagnostics lapaʻau, hāʻawi nā X-ray i ka lewa i kahi hiʻohiʻona kūʻokoʻa i ke ao holoʻokoʻa.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona hoihoi loa o MSH 15-52 ʻo ​​ia ka jet X-ray ikaika i kuhikuhi ʻia i kona "wrist." He haʻahaʻa ka polarization ma kēia ʻāina chaotic ma muli o nā māla magnetic i hoʻopili ʻia. Eia nō naʻe, i ka hoʻokokoke ʻana o ka jet i kona kikowaena, piʻi nui ka polarization i ka wā e hoʻopololei ai nā laina kahua magnetic a lilo i ʻano like.

ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ka mōʻaukala ola o nā mea ikaika loa a me nā ʻāpana antimatter e hoʻopuni ana i nā pulsars e hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i kā lākou kuleana ma ke ʻano he mau mea hoʻokele. ʻO nā mea i ʻike ʻia i loko o MSH 15-52 e hoʻomālamalama i nā hana hoihoi e hana ana i kēia mau ʻano ʻano honua.

1. He aha ka MSH 15-52?

ʻO MSH 15-52 kahi ʻano hana lima kupaianaha i ka lewa, i hōʻike ʻia e nā pulu o nā ʻāpana o ka mea ikaika a me ka antimatter.

2. Pehea ka mamao o MSH 15-52 mai ka Honua?

Aia ka MSH 15-52 ma kahi o 16,000 mau makahiki māmā mai ka Honua.

3. Pehea ʻo NASA i aʻo ai iā MSH 15-52?

Ua hoʻohana ʻo NASA i ka Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), kāna telescope X-ray hou loa, e nānā pono iā MSH 15-52 no 17 mau lā a hōʻiliʻili i ka ʻikepili koʻikoʻi e pili ana i kāna kahua magnetic.

4. He aha ka X-ray polarization?

ʻO ka polarization X-ray e pili ana i ke kuhikuhi o ke kahua uila o nā kukui X, i hoʻoholo ʻia e ke kahua magnetic o ke kumu X-ray.

5. He aha ke koʻikoʻi o ka jet X-ray ikaika ma MSH 15-52?

Hāʻawi ka jet X-ray ikaika ma MSH 15-52 i nā ʻike koʻikoʻi e pili ana i ka injection particle a me nā kaʻina hana kaiapuni o nā pulsars.