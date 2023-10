Hoʻomaopopo ʻo NASA i ka hopena o ka hoʻokuke ʻia ʻana o Coronal Mass ma ka Honua

Ua hoʻopuka ʻo NASA i kahi ʻōlelo aʻo e pili ana i kahi Coronal Mass Ejection (CME) i loaʻa mai kahi hanana lā i hiki ke hoʻopilikia i ka Honua i nā lā e hiki mai ana. Ua ʻike ʻo Sunspot AR3467 i ka hū ʻana o ka filament magnetic i ka lā 16 ʻOkakopa, e hoʻokuʻu ana i kahi pū o ka ikehu i ka lewa. ʻOiai ʻaʻole ʻo CME ma kahi papa hoʻokūkū pololei me ka Honua, hiki ke loaʻa ka hopena ma muli o kona alahele.

ʻO nā ʻōpuʻu lā he mau hanana pōkole ma ka photosphere o ka Lā, i hōʻike ʻia e ka mahana anuanu a me ka hana magnetic ikaika. ʻO nā filament mākēneki, ʻo ia nā ʻāpana o ka ikehu magnetic concentrated, e hoʻopili i kēia mau lā. ʻO ka hū ʻana o kahi filament magnetic ka hopena i kahi CME, ʻo ia ka pahū nui o ka makani lā a me nā māla magnetic e piʻi aʻe ma luna o ka corona solar a i ʻole e hoʻokuʻu ʻia i ka lewa.

Hōʻike ke kumu hoʻohālike hou loa o NASA e hiki i ka CME mai ka sunspot AR3467 ka pele i ka honua i ka lā 19 ʻOkakopa, hiki ke alakaʻi i kahi ʻino geomagnetic papa G1 liʻiliʻi. Manaʻo ʻia ka ʻino G1-class akā hiki ke hoʻopilikia i nā kamaʻilio satelite, nā loli liʻiliʻi o nā kaha mana, a me ke ʻano o nā aurora nani ma nā latitu kiʻekiʻe.

ʻOiai ʻaʻole kēia kumu CME no ka hopohopo nui, ua koi ʻo NASA i ka mea nui o ka nānā mau ʻana i nā hana o ka lā. Ke nānā mau nei lākou i ka lā me ka hoʻohana ʻana i kahi pūnaewele o nā mea nānā lā, e noiʻi ana i nā ʻano mea like ʻole mai ka lewa waho o ka lā a i kona ʻili kūpilikiʻi. Hele pū lākou i loko o ka lā me ka hoʻohana ʻana i nā mea hana magnetic a helioseismic. ʻO nā mikiona e like me ka Solar Dynamics Observatory, Solar Terrestrial Relations Observatory, Interface Region Imaging Spectrograph, a me nā mea ʻē aʻe kekahi ʻāpana o kēia nānā ʻana i ka lā.

Puna: NASA (ʻAʻohe URL i hāʻawi ʻia)