ʻO NASA's Europa Clipper Space Probe: Ke kono ʻana i nā poʻe honua e haʻalele i kā lākou māka ma ka lewa

Ke hoʻomākaukau nei ʻo NASA e hoʻomaka i kahi huakaʻi kupaianaha i ka mahina ʻo Jupiter, ʻo ʻEulopa, me kā lākou ʻimi hoʻokele mokulele ʻo Europa Clipper e hiki mai ana. Ke manaʻo nei kēia hoʻoikaika nui e ʻimi a noiʻi i ka noho ʻana o ka mahina no ke ola. ʻO ka hauʻoli, ke hāʻawi nei ʻo NASA i kahi manawa no ka poʻe mai nā wahi a pau o ka honua e komo i kēia huakaʻi mōʻaukala ma ke kau ʻana i ko lākou mau inoa i kahi microchip e lawe ʻia ma luna o ka mokulele.

I loko o kāna moʻolelo moʻolelo, ua hana pinepine ʻo NASA i ka lehulehu ma o ka hoʻolaha ʻana i nā kono e hoʻouna i ko lākou mau inoa i ka lewa. ʻO kēia kuʻuna, i manaʻo ʻia e hoʻoulu i ke kākoʻo o ka lehulehu, ua hoʻoulu i ka manaʻo ikaika o ka pilina ma waena o Earthlings a me nā mea kupanaha o ke ao holoʻokoʻa. Mai ka inoa ʻana i nā rovers a hiki i ka lawe ʻana i nā pūlima lima lima, ua loaʻa mau ʻo NASA i nā ala hana e hoʻopili ai i nā poʻe i kā lākou ʻimi lani.

I ka hihia o ka Europa Clipper, kono ʻo NASA i nā poʻe e hoʻohui i ko lākou mau inoa i ka microchip e hele pū me ka ʻimi. Ke hoʻokokoke aku nei ka mokulele i ʻEulopa, e ʻimi ʻo ia i nā mea pohihihi o kēia mahina, e ʻimi pono ana i nā hōʻailona o kahi moana huna ma lalo o kona ʻili. Eia kekahi, ke ʻimi nei ka misionari e ʻike i kahi pae pae ʻāina no kahi misionari ʻimi e hiki mai ana.

I kēia lā, ua waiho ʻia ma luna o 840,000 mau inoa no ka hoʻokomo ʻana i ka microchip ʻo Europa Clipper, kahi hōʻike i ka hoihoi nui o ka lehulehu i ka ʻimi ʻana i ka lewa. Eia kekahi, e lawe ka mokulele i kahi mele i kapa ʻia ʻo "In Praise of Mystery: A Poem for Europa" na US Poet Laureate Ada Limon, e hoʻomaikaʻi ana i ke ʻano enigmatic o ko mākou kumu wai.

Hoʻomaka ka hoʻomaka ʻana o ka Europa Clipper no ʻOkakopa i kēia makahiki, e hōʻailona ana i ka hoʻomaka ʻana o kāna huakaʻi e hele ai ma mua o Mars a me ka Honua ma mua o ka hiki ʻana i Jupiter. Hoʻolālā ka ʻimi noiʻi e hoʻolilo i nā makahiki he nui e nānā iā ʻEulopa, e ʻimi ana i kona mau ʻaoʻao Jupiter a me nā ʻaoʻao mamao. ʻO ka hope loa, e hoʻopau ʻia ka huakaʻi a ka Europa Clipper me kahi hāʻule nui i Ganymede, kekahi o nā mahina ʻo Jupiter.

He mea hōʻike kēia hana i ka hoʻokō ʻana o NASA i ka hoʻoulu ʻana i ka lehulehu a me ka ʻike e pili ana i ke ao holoʻokoʻa. Ma ka ʻae ʻana i ka poʻe e haʻalele i kā lākou hōʻailona ma ka Europa Clipper, ke hoʻohuli nei ʻo NASA i kahi mea ʻē aʻe e lilo i mea hoʻokele kaʻawale i loko o kahi moku cosmic e hōʻike ana i ka ʻuhane hui o ka ʻimi kanaka.

FAQs

1. Pehea e hiki ai iaʻu ke komo i kēia misionari?

No ke komo ʻana, e kipa wale i europa.nasa.gov/message-in-a-bottle/sign-on/ a hoʻohui i kou inoa i ka microchip o ka mokulele ma mua o ka lā 31 o Dekemaba.

2. Aia ka palena i ka helu o nā inoa i hiki ke waiho ʻia?

ʻAʻole, ʻaʻohe palena. Hoʻokipa ʻo NASA i nā inoa he nui e hiki ke hoʻokomo ʻia ma ka microchip.

3. E loaʻa iaʻu kahi hōʻoia ma hope o ka waiho ʻana i koʻu inoa?

ʻOiai ʻaʻole hāʻawi ʻo NASA i nā hōʻoia pilikino, e ʻoluʻolu e hoʻokomo ʻia kou inoa ma ka microchip.

4. I ka manawa hea ka Europa Clipper i manaʻo ʻia e hōʻea i ʻEulopa?

Inā holo pono nā mea a pau, e komo ka mokulele i ka ʻōpuni o Jupiter i loko o ʻelima mau makahiki mai kona lā hoʻomaka.

5. He aha ka hopena i ka Europa Clipper ma hope o ka pau ʻana o kāna misionari?

Hoʻolālā ʻia ka mokulele e hāʻule i Ganymede, kekahi o nā mahina ʻo Jupiter.