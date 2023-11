Hōʻike ʻo NASA i ka hiki ke kamaʻilio Laser ma Deep Space

Ua hana hou ʻo NASA i kahi ʻike makaʻala, e hōʻike ana i ka hiki o ka ʻenehana laser i ka hoʻoheheʻe ʻana i ka ʻikepili mai kēlā ʻaoʻao o ka mahina a i ka Honua. ʻO kēia hoʻokō koʻikoʻi e wehe i nā mea hou no ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā ʻōnaehana kamaʻilio e pili ana i ka lewa. Ua mālama ʻia ka hoʻāʻo kūleʻa ma Nowemapa 14th, me ka hoʻohana ʻana i ka mokulele Psyche o NASA, ka mea i hoʻomaka koke i kāna huakaʻi e ʻimi i kahi asteroid. Hoʻolako ʻia me kahi ʻōnaehana kamaʻilio optical hoʻokolohua i kapa ʻia ʻo DSOC, ua hiki i ka mokulele ke hoʻihoʻi i ka ʻikepili i ka Honua me ka hoʻohana ʻana i nā lasers infrared kokoke.

Ua mālama ʻia ka hoʻāʻo ʻana i ka wā ʻo Psyche ma kahi o 10 miliona mau mile mai ka Honua, kahi mamao ma kahi o 40 mau manawa ʻoi aku ka mamao ma waena o ka mahina a me ko mākou honua. Hōʻike kēia hana i ka hōʻike mamao loa o nā kamaʻilio optical, e like me ka NASA.

Hana ʻia ka ʻenehana DSOC ma ka hoʻopuka ʻana i kahi kukui laser mai kahi mākaʻikaʻi ma Kaleponi. Hoʻopili ka hana Psyche iā ia iho me ka beacon, e hiki ai i kāna transceiver ke kuhikuhi i ka laser downlink i kahi mākaʻikaʻi ʻē aʻe hiki ke hoʻololi i nā hōʻailona ma ka Honua. Ke hoʻohana nei i kēia ʻano, hoʻouna ʻo Psyche i nā ʻāpana kukui, a i ʻole photons, e hoʻouna i ka ʻikepili. Ma ka hoʻohana ʻana i ke kukui infrared kokoke, ʻae ʻo DSOC i nā nalu ʻoi aku ka paʻakikī o ka ʻikepili, a laila e hoʻonui ai i ka nui o ka ʻikepili i loaʻa i nā kahua kahua.

ʻOiai ʻaʻole i hōʻike ʻia ka wikiwiki o ka ʻikepili, manaʻo ʻo NASA e hāʻawi i ka ʻikepili ma nā helu 10 a 100 mau manawa ʻoi aku ka nui ma mua o nā mea i loaʻa me nā alapine lekiō i hoʻohana ʻia e nā mākaʻikaʻi ākea. Hiki i kēia holomua ke hiki i nā mokulele mokulele e hiki mai ana, me nā mea i hoʻomohala ʻia e nā hui e like me SpaceX, e hoʻouna i nā kiʻi kiʻekiʻe kiʻekiʻe a hiki i ka hoʻoiho wikiō ma o nā kukuna laser.

E hoʻomau ka Psyche spacecraft e hōʻike i nā hiki o ka ʻenehana laser i kāna misionari ʻelua makahiki. Eia nō naʻe, ʻo kekahi o nā luʻi nui ʻo ia ka mālama ʻana i kahi pilina hilinaʻi ʻoiai ka mamao loa o ka mokulele mai ka Honua. Hoʻohālikelike ʻo NASA i kēia hana me ka paʻi ʻana i kahi dime neʻe mai kahi mile mai kahi mamao aku, me ka hoʻohālikelike ʻana i ka paʻakikī e hiki mai ana.

Me ka hōʻoia kūleʻa o ka kamaʻilio laser i ka hohonu hohonu, ua hoʻomākaukau ʻo NASA i ke ala no ka holomua kipi i ka ʻenehana kamaʻilio e pili ana i ka lewa. Ke ʻimi nei nā mikiona ʻimi i loko o ka honua, hiki i ka hoʻohana ʻana i nā lasers ke lilo i mea koʻikoʻi i ka hoʻopili ʻana i nā mamao loa ma waena o nā mea lani a me ka Honua.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

He aha ka DSOC?

Kū ʻo DSOC no Deep Space Optical Communications, kahi ʻōnaehana kamaʻilio optical hoʻokolohua i hoʻomohala ʻia e NASA. Hoʻohana ia i nā lasers kokoke-infrared e hoʻouna i ka ʻikepili mai ka mokulele i ka Honua. Pehea ka ʻokoʻa o ke kamaʻilio laser mai ke kamaʻilio radio?

Hoʻohana ke kamaʻilio laser i ke kukui infrared kokoke, kahi e hiki ai ke ʻoi aku ka paʻa o nā nalu lawe ʻikepili. ʻO kēia ka mea e hiki ai i nā kikowaena honua ke loaʻa i nā ʻikepili ʻoi aku ka nui o ka hoʻohālikelike ʻana i nā alapine lekiō i hoʻohana ʻia i ke kamaʻilio lewa kuʻuna. He aha ka hopena o ke kamaʻilio laser ma ka lewa?

Hiki i ka ʻenehana kamaʻilio laser ke hoʻomaikaʻi i nā ʻōnaehana kamaʻilio e pili ana i ka lewa, e hiki ai i ka mokulele ke hoʻouna i nā kiʻi kiʻekiʻe aʻe a me ka hoʻokele wikiō. Hāmama kēia holomua i nā mea hou no nā mikiona ʻimi e hiki mai ana. He aha nā pilikia e kū nei i ke kamaʻilio laser?

ʻO kekahi o nā luʻi nui ʻo ka mālama ʻana i kahi pilina hilinaʻi ma nā mamao lōʻihi e like me ka holo ʻana o nā mokulele mokulele i kahi hohonu hohonu. ʻO ka pololei i koi ʻia no ka hoʻoili ʻana i ka ʻikepili, e like me ke kī ʻana i kahi dime neʻe mai kahi mile mai kahi mamao aku, hoʻohui i ka paʻakikī o ka kamaʻilio laser. E hoʻohana ʻia ke kamaʻilio laser i nā mikiona lewa e hiki mai ana?

ʻOiai e hoʻomohala ʻia ana ka ʻenehana kamaʻilio laser, ʻo kāna hōʻike kūleʻa e NASA e paipai i ka hoʻohana ʻana i kēia ʻenehana i nā mikiona lewa e hiki mai ana. Hiki i nā ʻoihana e like me SpaceX ke noʻonoʻo e hoʻohui i ka kamaʻilio laser i kā lākou mokulele e hoʻomaikaʻi i ka hiki ke hoʻoili ʻikepili.