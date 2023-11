Hoʻokomo ʻo Astrobotic ʻo NASA i ka Decal Distinctive ma Peregrine Lunar Lander

ʻO NASA, me ka hui pū ʻana me Astrobotic Technologies, ua hoʻopili hou i ka decal meatball NASA i ka lander lunar Peregrine. Ua hana ʻia kēia hanana koʻikoʻi ma ka Astrotech Space Operations Facility kokoke i ka Kennedy Space Center ma Florida, e hōʻike ana i kahi hana koʻikoʻi i ka lele ʻana o ka robotic kalepa mua i ka ʻili o ka mahina.

Hoʻolālā ʻo Astrobotic Technologies, ke kuleana no ka hāʻawi ʻana i ka NASA a me nā uku pāʻoihana i ka Moon, e hoʻolālā i ka hoʻokuʻu ʻana i ka Peregrine lander ma luna o ka rocket Vulcan o United Launch Alliance (ULA). Hoʻomaka ʻia ka haʻalele ʻana mai ka Launch Complex 41 ma Cape Canaveral Space Force Station ma Florida, me ka manaʻo o ka mea hoʻokele e hoʻopā i ka ʻili o ka mahina i ka makahiki 2024.

ʻO kēia hoʻomohala koʻikoʻi i koi ʻia ʻo NASA e hoʻonohonoho i kahi "What's on Board" media teleconference, e mālama ʻia ma Nowemapa 29th ma 2 pm EST. Manaʻo ka ʻaha kūkā e kūkākūkā i nā uku ʻepekema e lawe ʻia ma kēia misionari lunar mōʻaukala ma ke ʻano he ʻāpana o ka NASA's Commercial Lunar Payload Services (CLPS) initiative ma lalo o ka papahana Artemis.

E komo nā Lunamaka'āinana mai NASA a me Astrobotic, me nā luna kūlana kiʻekiʻe a me nā luna papahana, i ka pōkole. E ʻike ʻia ka hanana i ka lehulehu ma o kahi kahawai leo ma ka pūnaewele mana o NASA.

E lawe ka Peregrine Mission One i nā ʻano uku ʻepekema e kōkua i ka noiʻi lunar. Hoʻopili kēia mau uku i nā wahi e like me ka lunar exosphere, nā waiwai wela o ka lunar regolith, ka nui o ka hydrogen i loko o ka lepo, nā māla magnetic, a me ka nānā ʻana i ke kaiapuni radiation. Ma ka hōʻiliʻili ʻana i ka ʻikepili i kēia mau wahi, manaʻo ʻo NASA e hoʻonui i ko mākou ʻike i ka mahina a hoʻomaka i ka ʻimi kanaka i ka hoʻomākaukau ʻana no nā misionari e hiki mai ana, me nā mea i Mars.

Hoʻomaopopo kēia misionari i kahi hana koʻikoʻi i ka hoʻokō ʻana o NASA e hoʻokumu i kahi cadence maʻamau o ka hoʻouna ʻana i ka uku i ka mahina. Ma ke ʻano o nā ʻaelike CLPS, hana ʻo NASA me nā mea kūʻai like ʻole e hoʻomaʻamaʻa i nā hoʻokolohua maʻamau, hoʻāʻo ʻenehana, a me nā hōʻike hōʻike mana ma ka ʻili o ka mahina. ʻO ka waiwai nui o kēia mau ʻaelike ma kahi o $2.6 biliona a hiki i 2028.

Me ka papahana Artemis, manaʻo ʻo NASA ʻaʻole e ʻimi wale i ka mahina akā e hoʻomākaukau i ke ala no nā mikiona kanaka e hiki mai ana, me nā mea i Mars. Ma ka hui pū ʻana me nā hoa pāʻoihana e like me Astrobotic Technologies, ke koi nei ʻo NASA i nā palena o ka ʻimi ākea a wehe i nā mea hou no ka ʻike ʻepekema.

NPP:

Nīnau: He aha ke kumu o ka decal meatball NASA?

A: He hōʻailona kūikawā ka NASA meatball decal e hōʻike ana i ke komo ʻana a me ka hāʻawi ʻana o NASA i kekahi misionari a papahana paha.

Nīnau: ʻO ka manawa hea ka hoʻomaka ʻana o ka pae ʻāina Peregrine?

A: Manaʻo ʻia e hoʻomaka ka Peregrine lander ma mua o ka Lāpule, Dekemaba 24th, 2023, mai Launch Complex 41 ma Cape Canaveral Space Force Station ma Florida.

Nīnau: He aha nā uku ʻepekema e lawe ʻia e ka Peregrine Mission One?

A: Aia i loko o ka uku ka hoʻokolokolo ʻana i ka exosphere lunar, nā waiwai wela o ka regolith lunar, ka nui o ka hydrogen i loko o ka lepo, nā māla magnetic, a me ka nānā ʻana i ka kaiapuni radiation.

Nīnau: He aha ka papahana Artemis?

A: ʻO ka papahana Artemis ka hana a NASA e hoʻihoʻi i nā kānaka i ka ʻili o ka mahina a hoʻokumu i kahi noho hoʻomau ma ka Moon, me ka pahuhopu hope loa e hiki ai i nā misionari kanaka i Mars.

Nīnau: ʻEhia ka nui o ka waiwai nui o nā ʻaelike CLPS?

A: He $2.6 biliona ka waiwai nui o nā ʻaelike CLPS a hiki i ka makahiki 2028.

