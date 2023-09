Ua hoʻonohonoho ʻo NASA e hāʻawi i kahi laʻana Asteroid nui loa i hoʻihoʻi ʻia i ka Honua

Ua hoʻonohonoho ʻia ka misionari Osiris-Rex NASA e hāʻawi i ka nui asteroid sample i hoʻihoʻi ʻia i ka Honua. ʻO kahi capsule i loaʻa ma kahi o 250g o nā pōhaku a me ka lepo i hōʻiliʻili ʻia mai ka asteroid Bennu e manaʻo ʻia e pae i ka wao nahele ʻo Utah i ka lā Lāpule. ʻO kēia misionari mōʻaukala ka manawa mua i hōʻiliʻili ai ʻo NASA i kahi laʻana mai kahi asteroid mai 2020.

ʻO Asteroid Bennu kahi koena 4.5-biliona makahiki o kā mākou ʻōnaehana solar mua. Manaʻo ka poʻe ʻepekema ʻo ke aʻo ʻana iā Bennu hiki ke hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i ka hoʻokumu ʻana a me ka hoʻomohala ʻana o nā honua. Ua manaʻo ʻia kēia asteroid waiwai nui o ka carbon, kokoke i ka Honua, he pahu manawa mai ka mōʻaukala mua loa o ka ʻōnaehana solar.

ʻO ka laʻana i hōʻiliʻili ʻia mai Bennu e manaʻo ʻia e hāʻawi i nā hōʻailona koʻikoʻi e pili ana i ke kumu o nā mea ola a me ka wai, ʻo ia nā kumu nui i ka ulu ʻana o ke ola ma ka Honua. ʻAʻole like me nā meteorites e hāʻule ana i ka Honua, e hoʻohaumia koke ʻia i ka hoʻopili ʻana me ka lewa, e hāʻawi ana ka laʻana Bennu i kahi ʻike ʻike ʻole i ka wā i hala.

E hāʻawi ʻia ka laʻana i kahi hui o nā poʻe ʻoi aku ma mua o 200 mai nā hui 38 a puni ka honua, me nā ʻepekema mai ke Kulanui o Manchester a me ka Natural History Museum. Ua hōʻike ʻo Ashley King mai ka Natural History Museum i ka hauʻoli e pili ana i ke aʻo ʻana i nā laʻana, hiki ke ʻano like me ka hāʻule ʻana o Winchcombe meteorite i kēia manawa akā ʻaʻole i haumia ʻia e ka honua honua.

Ua hōʻike ʻo Kauka Sarah Crowther mai ke Kulanui o Manchester i ke koʻikoʻi o nā mikiona hoʻihoʻi e like me Osiris-Rex. Ua wehewehe ʻo ia ʻo ke ʻano maʻemaʻe o nā laʻana i hoʻihoʻi ʻia e hiki ai ke mālama i nā ʻike koʻikoʻi e pili ana i kā lākou haku mele a me ka mōʻaukala, e hāʻawi ana i nā ʻike waiwai i ka mōʻaukala o ka ʻōnaehana solar.

Ua hoʻokuʻu ʻia ʻo Osiris-Rex i Kepakemapa 2016 a hōʻea i Bennu i Dekemaba 2018. Ma hope o ʻelua mau makahiki o ka palapala ʻana i ka asteroid, ua hōʻiliʻili ʻo ia i kahi laʻana mai ka ʻili i ʻOkakopa 2020. He mea koʻikoʻi ka haku ʻana o nā asteroids e like me Bennu i ka hoʻomaopopo ʻana i ka hoʻokumu ʻana o nā hōkū a me nā kumu o nā mea pono no ka ulu ʻana o ke ola ma ka Honua.

I ka hōʻuluʻulu manaʻo, ʻo ka hāʻawi ʻana o NASA i ka laʻana asteroid nui loa i hoʻihoʻi ʻia i ka Honua he hōʻailona koʻikoʻi i ka ʻimi ʻana i ka lewa. Hiki i ka laʻana ke wehe i ka ʻike waiwai e pili ana i ka hoʻokumu ʻana o ko mākou honua a me ka hiki ke ola ma waho o ka Honua.

