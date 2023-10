Hoʻomaka ʻo NASA e hoʻomaka i ka Misiona i Metal-Rich Asteroid Psyche

Ke hoʻomākaukau nei ʻo NASA e hoʻomaka i kahi misionari i manaʻo nui ʻia i ka asteroid Psyche. Hoʻolālā ʻia ka hoʻokuʻu ʻana i ke kakahiaka Poaha ma Kennedy Space Center ma Cape Canaveral, Florida.

ʻO ka misionari iā Psyche i loko o nā hana no nā makahiki a ua kū i kahi lohi hoʻokahi makahiki. He hoihoi nui ka asteroid i nā ʻepekema no ka mea ua manaʻo ʻia he waiwai nui ia i nā metala, me ka hao a me ka nickel. Ma ke aʻo ʻana iā Psyche ma kahi kokoke, manaʻo ka poʻe ʻepekema e loaʻa nā ʻike i ka hoʻokumu ʻana a me ka hoʻokumu ʻana o ke kumu o ka Honua.

ʻO ka mokulele e hoʻohana ʻia no kēia misionari i kapa ʻia ʻo Psyche spacecraft. Ua lako ʻia me kahi hui o nā mea hana ʻepekema e hiki ai iā ia ke hōʻiliʻili i ka ʻikepili e pili ana i ka ʻili a me ka haku ʻana o ka asteroid.

ʻO ka hoʻokuʻu ʻana o NASA i ka misionari Psyche e hōʻailona i kahi mea nui i ka ʻimi ʻana o kā mākou ʻōnaehana solar. Ma ke aʻo ʻana i nā asteroids e like me Psyche, hiki i nā ʻepekema ke aʻo hou aku e pili ana i ka mōʻaukala mua o kā mākou ʻōnaehana solar a loaʻa paha ka ʻike i ke kumu o ke ola ma ka Honua.

ʻO kēia misionari kahi ʻāpana o ka pahuhopu nui a NASA e aʻo i nā asteroids a me nā kino lani ʻē aʻe e hoʻomaopopo maikaʻi i ka hoʻokumu ʻana a me ka ulu ʻana o kā mākou ʻōnaehana solar. Ma o kēia mau hana ʻepekema, hiki iā mākou ke hoʻonui i ko mākou ʻike o ke ao holoʻokoʻa a me ko mākou wahi i loko.

