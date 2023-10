Hana ʻo NASA i ka Hōʻikeʻike Laser Space ma ka International Space Station

Ua hoʻonohonoho ʻia ʻo NASA e hana i kahi hōʻikeʻike ʻenehana groundbreaking o nā lasers space ma ka International Space Station (ISS). Manaʻo ka hōʻike e hoʻāʻo i ka hiki ke hoʻohana i ka ʻenehana laser e hoʻouna i nā terabytes o ka ʻikepili mai ka ʻepekema lewa a me nā misionari ʻimi hoʻi i ka Honua. ʻO kēia ka NASA mua bi-directional, end-to-end laser communications relay, e ʻae ana i ka ʻoihana kikowaena e hoʻohui i nā kamaʻilio laser i kāna mau kikowaena kamaʻilio ākea.

ʻO ka hōʻike ʻenehana ʻo ia ka hoʻolako ʻana i ka ISS me kahi module i kapa ʻia ʻo ILLUMA-T (Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal). Aia i loko o ka module ILLUMA-T kahi telescope a me kahi gimbal axis ʻelua, e hiki ai iā ia ke hahai i ka ukali ʻo Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) ma ka orbit geosynchronous. ʻO ka module optical, e like me ka nui o ka microwave, he ʻāpana o kahi ʻāpana e hoʻohālikelike ʻia me kahi pahu hau maʻamau.

E pili ana ka hōʻikeʻike i ka hoʻouna ʻana i ka ʻikepili mai ka ISS i ka satellite LCRD ma ka wikiwiki o 1.2 Gbps. A laila e haʻi aku ka satellite LCRD i ka ʻikepili i nā kikowaena honua optical ma Kaleponi a i ʻole Hawaii. Mai laila mai, e hoʻouna ʻia ka ʻikepili i ka LCRD Mission Operations Center ma New Mexico, a hope loa i ka hui hana ʻāina ʻo ILLUMA-T ma NASA's Goddard Space Flight Center ma Maryland.

E loiloi nā mea ʻenekinia ma Goddard i ka pololei a me ka maikaʻi o ka ʻikepili i hoʻouna ʻia ma o kēia kaʻina hana relay hope-to-end. Hiki i ka holomua o ka hōʻikeʻike ke alakaʻi i ka hoʻohui ʻana o ILLUMA-T i loko o ka ISS, me ka hoʻonui nui ʻana i ka hiki ke hoʻoili ʻikepili o ke keʻena orbiting.

Ke hilinaʻi nei nā kamaʻilio o kēia manawa me ka ISS ma ka pūnaewele Tracking and Data Relay Satellite (TDRS), e hoʻohana ana i nā hōʻailona lekiō no ka lawe ʻana i ka ʻikepili. Eia nō naʻe, hiki i ka hoʻohana ʻana i nā laser space ke hāʻawi i nā helu hoʻoili ʻikepili kiʻekiʻe a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā kamaʻilio no nā misionari lewa e hiki mai ana.

1. He aha ke kumu o ka hōʻikeʻike laser lewa a NASA ma ka International Space Station?

Manaʻo ʻo NASA e hoʻāʻo i ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana laser no ka hoʻouna ʻana i ka nui o nā ʻikepili mai ka ʻepekema lewa a me nā misionari ʻimi hoʻi i ka Honua.

2. He aha ka ILLUMA-T?

Kū ʻo ILLUMA-T no Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal. He module ia i hoʻokomo ʻia ma ka International Space Station no ka hōʻike laser space.

3. Pehea e hana ai ke kaʻina hana hoʻoili ʻikepili?

Na ka ILLUMA-T module ma ka ISS e hoʻouna i ka ʻikepili i ka ukali ʻo Laser Communications Relay Demonstration (LCRD). Na ka satellite LCRD e hoʻouna aku i ka ʻikepili i nā kikowaena honua optical, nāna e hoʻouna iā ia i ka LCRD Mission Operations Center a hope loa i ka hui hana ʻāina ʻo ILLUMA-T.

4. He aha ke ano o keia hoikeike?

Inā kūleʻa, hiki i ka hoʻohui ʻana o ILLUMA-T i ka ISS ke hoʻonui nui i ka nui o ka ʻikepili i hiki ke hoʻouna ʻia i a mai ke kahua lewa, e hoʻomaikaʻi ana i ka hiki ke kamaʻilio no nā mikiona lewa e hiki mai ana.

5. Pehea e hoʻohālikelike ai ke kamaʻilio laser me nā ʻōnaehana kamaʻilio e pili ana i ka lekiō?

Hiki i ke kamaʻilio laser ke hāʻawi i nā helu hoʻoili ʻikepili kiʻekiʻe a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā kamaʻilio e hoʻohālikelike ʻia me nā ʻōnaehana radio-based. Hiki iā ia ke hoʻololi i nā kamaʻilio lewa a hiki i ka hoʻouna ʻana i ka ʻikepili wikiwiki a ʻoi aku ka maikaʻi mai nā misionari lewa.

