Ka Nūhou Space Hou: E ʻike me ke kau inoa

E noʻonoʻo i nā mea hou loa e pili ana i ka ʻimi ākea, ʻoihana, aupuni, hoʻonaʻauao, ʻenehana, kulekele, a me nā mea hou aʻe ma ke kau inoa ʻana i kā mākou lawelawe nūhou. Hāʻawi mākou i ka uhi piha o nā mea āpau e pili ana i ka lewa, e hōʻoia ana ʻaʻole ʻoe e poina i nā mea hou a i ʻole nā ​​​​ʻike.

Me kā mākou koho inoa inoa, hiki iā ʻoe ke hoʻāʻo i kā mākou lawelawe no hoʻokahi mahina ma mua o ka hana ʻana i nā uku. ʻAe kēia iā ʻoe e ʻono i ka ʻike kiʻekiʻe a mākou e hāʻawi ai a loiloi i ka waiwai i hāʻawi ʻia iā ʻoe.

Hoʻolaʻa ʻia kā mākou hui o ka poʻe nūpepa loea a me nā mea noiʻi e lawe iā ʻoe i ka ʻike pili pono a pololei mai ka ʻoihana lewa. Hoʻomaopopo mākou i ke koʻikoʻi o ka mālama ʻana i kā mākou poʻe heluhelu e pili ana i nā mea hou loa, ʻike ʻia, a me nā ʻano e hana ana i ka wā e hiki mai ana o ka mākaʻikaʻi lewa.

He kanaka hoihoi paha ʻoe, he ʻoihana ʻoihana ma ka ʻoihana, he luna aupuni, he kumu aʻo, a i ʻole he mea makemake nui i ka ʻenehana a me nā kulekele ākea, mālama kā mākou lawelawe nūhou i kāu mau pono. Hoʻopili mākou i nā kumuhana like ʻole, e hāʻawi ana i kahi ʻike piha o ka māhele ākea i kā mākou poʻe heluhelu.

Ma ke kau inoa ʻana, loaʻa iā ʻoe ke komo i kā mākou waihona nui, e ʻae iā ʻoe e ʻimi i nā ʻatikala i hala a me ka noiʻi ʻana āu i nalo ai. Hoʻolālā ʻia kā mākou lawelawe nūhou e hāʻawi iā ʻoe i ka ʻike kikoʻī a hilinaʻi hoʻi, e hāʻawi iā ʻoe i ka mana e hana i nā hoʻoholo i ʻike ʻia a noho ma mua o ka pihi i ka ʻoihana ākea e ulu mau ana.

Mai poina i nā nūhou hou loa. E hoʻopaʻa inoa i kēia lā a hui pū me kā mākou kaiāulu o ka lewa a me ka poʻe loea e hilinaʻi nei i kā mākou uhi kikoʻī no kā lākou pono e pili ana i ka lewa.

Nā wehewehena:

Ka ʻimi lewa: ʻO ka hoʻokolokolo a me ka ʻike ʻana i nā kino lani a me nā hanana ma waho.

Kulekele: ʻO nā loina, nā alakaʻi, a me nā hoʻoponopono i hoʻonohonoho ʻia e nā hui aupuni a me nā hui e hoʻoikaika a hoʻolālā i ka hoʻoholo a me nā hana.

