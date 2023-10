Hana ʻo NASA i ka hoʻāʻo "Hot Fire" no nā ʻenekini Artemis Moon-Rocket

Ua hoʻopau hou ʻo NASA i kahi hoʻāʻo "ahi wela" ma ke ʻano o ka hōʻailona hōʻoia hope loa no kāna mau mīkini moon-rocket Artemis. Hoʻolālā ka ʻoihana lewa e hoʻohana i nā ʻenekini mokulele mokulele RS-25 i hoʻihoʻi hou ʻia no kāna papahana Artemis, kahi e manaʻo ai e hoʻihoʻi i nā astronauts i ka mahina.

ʻO ka pūʻulu ahi wela, i hoʻomaka i ka lā 17 ʻOkakopa, manaʻo ʻia e hōʻoia i kahi laina RS-25 hou o nā mīkini e hoʻohana ʻia no ka misionari Artemis 5 i ka hopena o 2020s. ʻEhā RS-25 ka mana i ka pae kumu o kēlā me kēia Space Launch System (SLS) rocket, kahi mea koʻikoʻi o ka papahana Artemis.

I ka wā o ka hoʻāʻo ʻana, ua puhi maikaʻi ʻia ka mīkini RS-25, codenamed E0525, no ka lōʻihi i hoʻolālā ʻia o 550 kekona (ma luna o ʻeiwa mau minuke) ma NASA's Stennis Space Center ma Mississippi. Hōʻiliʻili kēia hoʻāʻo i ka ʻikepili e pili ana i ka hana ʻana o nā ʻāpana ʻenekini hou, e like me ka nozzle, hydraulic actuators, flex ducts, a me turbopumps.

Aia ka pūʻulu ahi wela he 12 mau hoʻokolohua no kēlā me kēia mīkini RS-25. Ua hōʻoia ʻia kahi mīkini RS-25 mua ma Iune ma hope o ka hoʻopau ʻana i kāna pūʻulu ponoʻī o 12 mau hoʻāʻo. E kōkua kēia mau ho'āʻo i ka hōʻoia ʻana o nā mikiona SLS e hiki mai ana, e hoʻomaka ana me Artemis 5.

He mau misionari i hoʻolālā ʻia ka papahana Artemis, ʻo ia hoʻi ʻo Artemis 2, e lawe ana i ʻehā astronauts a puni ka mahina i ka makahiki 2024. Manaʻo ʻo Artemis 3 e pae i nā astronauts kokoke i ka pole hema o ka mahina i ka hopena o 2025 a i ʻole 2026, inā mākaukau ka ʻōnaehana pae ʻana o SpaceX Starship. ʻO nā mikiona hou, e like me Artemis 4, ua hoʻonohonoho ʻia no nā makahiki e hiki mai ana.

Ma waho aʻe o nā hoʻokolohua ʻenekini, ke hana nei nā ʻenekini NASA ma Marshall Space Flight Center ma Huntsville, Alabama, i nā hoʻokolohua ma kahi hoʻolālā hoʻoikaika hou no nā misionari e hiki mai ana ma mua o Artemis 8.

ʻO Aerojet Rocketdyne ka hui alakaʻi no nā ʻenekini SLS, he hui ma lalo o L3Harris Technologies, ʻoiai ʻo Boeing ke kuleana no ke kūkulu ʻana i nā pōhaku SLS.

ʻO kēia mau hoʻokolohua a me nā palapala hōʻoia e hōʻailona i nā milestone nui i ka hoʻomau ʻana o NASA e holomua i ka ʻimi ʻana a hoʻihoʻi i nā astronauts i ka mahina.

