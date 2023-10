Ua ʻike ka ʻimi noiʻi hou i ka pilina ma waena o ka nele o ka hiamoe a me ka momona

Ma kahi noiʻi hou i mālama ʻia e kahi hui o nā mea noiʻi, ua ʻike ʻia kahi pilina ma waena o ka nele o ka hiamoe a me ka momona. ʻO ke aʻo ʻana, nāna i hoʻopaʻa i nā ʻano moe a me ke kino mass index (BMI) ma luna o 1,000 mau kānaka, ʻike ʻia ʻo ka poʻe e hiamoe mau ana ma lalo o ʻehiku hola i ka pō, ʻoi aku ka nui o ka ulu ʻana i ka momona.

Ua ʻike lōʻihi ʻia ka momona ma ke ʻano he pilikia olakino lehulehu, me nā pilikia olakino e pili ana e like me nā maʻi cardiovascular a me ka maʻi diabetes. Eia naʻe, ua emi iki ka pilina ma waena o ka hiamoe a me ka momona. Hōʻike kēia noiʻi hou i kahi pilina ma waena o nā mea ʻelua.

Ua hōʻike ʻia ka haʻawina ʻo ka poʻe i hiamoe mau ma lalo o ʻehiku mau hola i ka pō, ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ka BMI ma mua o ka poʻe i hiamoe ʻehiku a ʻeiwa mau hola i ka pō. Eia kekahi, ua hōʻike ka noiʻi e pili ana kēia mau kānaka i nā hana ʻai pono ʻole a ʻai i ka helu kiʻekiʻe o nā calorie i ka lā.

ʻOiai ke noiʻi ʻia nei ke ʻano pololei e pili ana i ka nele o ka hiamoe i ka momona, manaʻo ka poʻe noiʻi ma muli paha o ka hopena o ka hiamoe ʻana i ka hoʻoponopono hormonal a me ka mana ʻai. Ua hōʻike ʻia nā haʻawina mua e hiki ke hoʻopau i ka hiamoe kūpono ʻole i ke koena o nā hormones e hoʻoponopono ai i ka pōloli a me ka māʻona, e alakaʻi ana i ka hoʻonui ʻana i ka ʻai a me ka ʻai nui.

Hōʻike kēia noiʻi hou i ke koʻikoʻi o ka hiamoe kūpono i ka mālama ʻana i ke kaumaha olakino a me ka pale ʻana i ka momona. Manaʻo ʻia ʻo ka hoʻokumu ʻana i nā ʻano hiamoe maikaʻi a me ka hoʻonohonoho mua ʻana i ka hiamoe kūpono paha ke kumu nui i ka mālama kaumaha.

He mea nui e hoʻomaopopo i kēia haʻawina e hoʻokumu wale i ka pilina ma waena o ka nele o ka hiamoe a me ka momona, a pono e noiʻi hou aku e hoʻoholo i ke kumu kumu a me nā kumu kumu. Eia nō naʻe, hāʻawi ia i nā ʻike koʻikoʻi e pili ana i ka hopena o ka hiamoe ma ka hoʻokele kaumaha a me ke olakino holoʻokoʻa.

I ka hopena, hōʻike ka noiʻi hou i kahi pilina ma waena o ka nele o ka hiamoe a me ka momona. ʻO ka poʻe e hiamoe mau ana ma lalo o ʻehiku hola i ka pō, ʻoi aku ka nui o ka pilikia o ka ulu ʻana i ka momona ma muli o nā kumu e like me ka hoʻoponopono ʻana i ka hormonal a me ka hoʻonui ʻana i ka ʻai. Pono nā noiʻi hou aku e ʻimi i ke kumu o kēia pilina a ʻike i nā mīkini kikoʻī. Eia nō naʻe, hōʻike kēia haʻawina i ke koʻikoʻi o ka hoʻomaka ʻana i ka hiamoe kūpono no ka mālama ʻana i ke kaumaha olakino a me ka maikaʻi holoʻokoʻa.

Sources:

- Matthew Phelan, Dailymail.Com, "ʻIke ʻia ka noiʻi hou i ka pilina ma waena o ka nele o ka hiamoe a me ka momona"