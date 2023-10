CatSat: Hoʻololi hou i ka ʻike a me nā kamaʻilio ma luna o ka lewa

He kanakolu makahiki i hala aku nei, ua hoʻāla ʻia kahi manaʻo e hoʻololi i ka ʻike a me nā kamaʻilio ʻana i ke kelepona ʻana i ka wā e hana ana i ka pudding chocolate. Ua ʻike ʻo Christopher Walker, he ʻenekinia ʻōpio i kēlā manawa, i ka hiki ke loaʻa i kahi wīwī i hoʻopaʻa ʻia ma luna o kāna ipu pudding i ka wā e hoʻonui ai i ka noʻonoʻo ʻana o kahi ʻōpuʻu kukui ma luna. Ua alakaʻi ʻia kēia manaʻo i ka hoʻomohala ʻana o ka Large Balloon Reflector (LBR), kahi mea hoʻoheheʻe ʻia e hana ana i nā aperture hōʻiliʻili ākea me kahi hapa o ke kaumaha o nā antennas deployable kuʻuna.

Mahalo i ke kālā mai ka papahana Innovative Advanced Concepts (NIAC) a NASA, ua lilo ka ʻike a Walker i mea maoli. Hoʻololi ka LBR i kahi ʻāpana o kahi pōʻai i hoʻonui ʻia i kahi antenna parabolic ma ka aluminizing i kahi ʻāpana o ka ʻili o loko. Me kahi prototype 33-foot-diameter (10 mika) i kākoʻo ʻia e NIAC a me ka US Naval Research Laboratory, ua hōʻike ʻo Walker i nā mana o ka LBR, ʻoi aku ka nui o ka puka o ka NASA James Webb Space Telescope.

Hoʻoponopono ka hoʻolālā LBR i nā pilikia e kū nei i nā antenna reflector kuʻuna. Hoʻonui ʻo ia e like me ka pōpō kahakai, e hāʻawi ana i kahi ʻano parabolic-dish paʻa me ka ʻole o ka pono o ka lako paʻakikī a paʻakikī hoʻi. Eia kekahi, hiki iā ia ke pelu i loko o kahi puʻupuʻu paʻa, e maʻalahi ai ka hoʻomaka ʻana a me ka waiho ʻana ma kahi ākea.

ʻO kekahi o nā noi kaulana o kēia ʻenehana i nā kamaʻilio kiʻekiʻe. ʻO CatSat, he 6-unit CubeSat i hoʻomohala ʻia e Freefall Aerospace me ka hui pū ʻana me NASA, ke Kulanui o Arizona, a me Rincon Research Corporation, e hōʻike i ka hiki o ka inflatable antenna i ka orbit Earth haʻahaʻa. Ma hope o ke kau ʻana, e hoʻihoʻi ka antenna i nā kiʻi honua wehewehe kiʻekiʻe i ka Honua. ʻO kēia mikiona, kahi ʻāpana o ka CubeSat Launch Initiative o NASA, e hōʻike ana i ka hiki ke hoʻohana i nā mikiona lunar, planetary, a hohonu hohonu me CubeSats.

NPP:

He aha ka Large Balloon Reflector (LBR)?

ʻO ka LBR kahi mea hiki ke hoʻololi i kahi ʻāpana o ka pōʻai i hoʻonui ʻia i antenna parabolic. Hoʻokumu ʻo ia i nā apertures hōʻiliʻili ākea me kahi hapa o ke kaumaha o nā antennas deployable kuʻuna.

No ke aha he mea nui ka LBR?

Hoʻoponopono ka LBR i nā pilikia e kū nei i nā antenna reflector kuʻuna, e like me ke kaumaha kaumaha a me ka hoʻopili paʻakikī. Hāʻawi ia i kahi ʻano parabolic-dish paʻa me ka ʻole o ka pono o ka lako nui a hiki ke pelu i loko o kahi leo liʻiliʻi, e maʻalahi ai ka hoʻomaka ʻana a me ka waiho ʻana ma kahi ākea.

He aha ka CatSat?

ʻO CatSat he 6-unit CubeSat e hōʻike i ka hiki o ka antenna inflatable ma ka orbit honua haʻahaʻa. E hoʻihoʻi ia i nā kiʻi honua wehewehe kiʻekiʻe i ka Honua, e hōʻike ana i ka hiki no nā misionari e hiki mai ana me CubeSats.

Na wai i hoʻomohala i ka CatSat a me ka LBR?

Ua hoʻomohala ʻia ʻo CatSat e Freefall Aerospace me ka hui pū ʻana me NASA, ke Kulanui o Arizona, a me Rincon Research Corporation. Ua hoʻokumu ʻia ka manaʻo LBR e Christopher Walker, nāna i loaʻa kālā mai ka papahana Innovative Advanced Concepts o NASA a me ka US Naval Research Laboratory.

Pehea ka hoʻohālikelike ʻana o ka LBR me nā antenna reflector kuʻuna?

Hāʻawi ka LBR i kahi koho māmā i nā antenna reflector kuʻuna. ʻO kāna hoʻolālā inflatable e hoʻopau i ka pono no ka nui a me ka paʻakikī o ka hoʻolālā ʻana, e ʻoi aku ka maʻalahi a me ka maʻalahi o ka hoʻolaha ʻana i ka lewa.

Sources:

POT: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/catapulting-a-parabolic-balloons-30-year-risk

Video YouTube: https://youtube.com/watch?v=Z4OQG4ABJ_k&feature=oembed