Hoʻohālikelike ʻo NASA i kahi ʻike o kā mākou Galaxy ma nā nalu Gravitational

Ua hoʻohana ka poʻe Astronomers i ka ʻikepili i hoʻohālikelike ʻia e hāʻawi i kahi hiʻohiʻona o ka lewa e like me ka mea e ʻike ʻia ma nā nalu gravity, e hāʻawi ana i kahi hiʻohiʻona hou i kā mākou galaxy. ʻO nā nalu ʻumekaumaha he mau nalu honua i loko o ka manawa-manawa i hana ʻia e nā mea orbit, a ʻo nā mea nānā i ka lewa e manaʻo ʻia e hoʻomaka i nā makahiki he umi e hiki mai ana e hoʻonui nui i ko mākou ʻike i kēia mau mea.

Ua ʻike ʻia nā mea nānā i ka honua ma kahi o hoʻokahi haneli mau hanana mai ka makahiki 2015, e hōʻike ana i nā hui ʻana o nā lua ʻeleʻele stellar-mass, nā hōkū neutron, a i ʻole nā ​​mea ʻelua. ʻO kēia mau hōʻailona he mau hanana pōkole a hiki ke loaʻa ma nā wahi āpau o ka lewa a puka mai nā kumu ma waho o kā mākou galaxy. Eia nō naʻe, nui nā ʻōnaehana binary i loko o ka Milky Way i loaʻa nā mea paʻakikī e like me nā dwarfs keʻokeʻo, nā hōkū neutron, a me nā lua ʻeleʻele i nā ʻōpuni paʻa.

No ka nānā ʻana i kēia mau ultracompact binaries (UCBs), pono kahi mākaʻikaʻi ākea no ka mea he haʻahaʻa haʻahaʻa nā haʻahaʻa haʻahaʻa o kā lākou mau nalu gravity no nā mea ʻike honua. ʻO ka Laser Interferometer Space Antenna (LISA) e hiki mai ana, kahi misionari hui e NASA a me ka European Space Agency (ESA), e manaʻo ʻia e ʻike i nā ʻumi kaukani o UCB. ʻO ka ʻike ʻana i nā UCB hou aʻe kekahi o nā pahuhopu nui o LISA.

Ua hoʻomohala ka poʻe noiʻi i kahi ʻenehana e hoʻohui i ka ʻikepili i hoʻohālikelike ʻia o ka puʻunaue i manaʻo ʻia a me nā hōʻailona nalu gravitational mai UCB e hana i kahi ʻike lewa āpau o kā mākou galaxy. Ua like kēia kiʻi me ka nānā ʻana i ka lani ma ke kukui ʻike ʻia, infrared, a i ʻole X-ray. Hāʻawi ka hiʻohiʻona i kahi ʻike o ke kuanaʻike kūʻokoʻa i hāʻawi ʻia e nā nalu gravity i ka nānā ʻana i ke ao holoʻokoʻa. ʻO ka manaʻolana e hana ʻia nā mana e hiki mai ana o kēia kiʻi me ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili LISA maoli.

ʻO kēia haʻawina, i paʻi ʻia ma The Astronomical Journal, e hōʻike ana i ka hiki o nā nalu gravity ma ke ʻano he mea hana hou no ke aʻo ʻana i ka honua. Ma o ka hoʻokomo ʻana i nā ʻikepili mai nā mea nānā hawewe gravity e like me LISA, hiki i nā astronomers ke loaʻa nā ʻike waiwai i ke ʻano o nā ʻōnaehana binary a me ka dynamics o nā mea i kā mākou galaxy.

Sources:

– Ka Nupepa Astronomical (2023). DOI: 10.3847/1538-3881/acd3f1

- ʻO ke kikowaena mokulele mokulele Goddard o NASA