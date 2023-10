ʻImi ʻEpekema Ola Ola: E ʻimi ana i nā mea ʻike ʻole ʻia ma luna o ka International Space Station

ʻO ka ʻimi ʻana i ka lewa he wahi ia o ka ʻimi nui a me ka ʻike ʻepekema. ʻO kekahi o nā mea koʻikoʻi o kēia ʻimi ʻana ʻo ka hoʻomaopopo ʻana i ka hopena o ka huakaʻi lewa ma ke kino o ke kanaka. He kahua waiwai ka International Space Station (ISS) no ka hana ʻana i ka noiʻi nui ma kēia kahua.

Hāʻawi ka SPACELINE Nā Papa Hoʻomaopopo i kēia manawa o NASA i nā ʻike koʻikoʻi i nā ʻike hou loa a me nā noiʻi e pili ana i ka ʻepekema ola. ʻO kēia mau papa inoa, loaʻa ma ka pūnaewele NASA Task Book, hāʻawi i kahi ʻike piha o ka noiʻi hoʻomau i hana ʻia ma ka ISS.

Ua kono ʻia nā mea noiʻi mai nā kikowaena NASA like ʻole a me nā mea noiʻi nui (PIs) e waiho i kā lākou mau puke moʻolelo i paʻi ʻia a i ʻole e hiki mai ana e loiloi ʻia e nā hoa, e kālele ana i ka ʻepekema ola. Hoʻopili ʻia kēia mau ʻatikala a hoʻokomo ʻia i loko o nā papa inoa pule.

ʻO kekahi laʻana o ka noiʻi i hōʻike ʻia ma kēia mau papa inoa he haʻawina a Hasenstein KH, John SP, a me Vandenbrink JP. Ke nānā nei kēia haʻawina i ke olakino o nā radishes i kahi microgravity environment. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ka hopena o nā kūlana lewa i ka ulu ʻana a me ka hoʻomohala ʻana he mea nui ia no nā mikiona ākea lōʻihi e hiki mai ana, e like me nā mea i Mars.

Hāʻawi ka ISS i kahi kūpono no ka hana ʻana i ia noiʻi. ʻO kāna mau kūlana microgravity e hiki ai i nā ʻepekema ke aʻo i nā hopena o ka lewa ma nā ʻano mea ola a me nā ʻōnaehana. Mai ke aʻo ʻana i ke olakino o nā mea kanu a hiki i ka noiʻi ʻana i nā loli physiological i nā astronauts, lawelawe ʻo ISS ma ke ʻano he keʻena kūikawā no ka noiʻi ʻepekema ola.

Ua alakaʻi ʻia ka noiʻi ʻana ma ka ISS i nā holomua nui i ko mākou ʻike i ka pane ʻana o ke kino kanaka i ka huakaʻi lewa. Ua hoʻomālamalama i ka hopena o ka microgravity i ka iwi iwi, ka nui o ka ʻiʻo, ka ʻōnaehana cardiovascular, a me ka ʻōnaehana pale. He mea koʻikoʻi kēia ʻike no ka hōʻoia ʻana i ka maikaʻi a me ka palekana o nā astronauts i ka wā o nā mikiona ākea.

I ka hopena, he mea koʻikoʻi ka noiʻi ʻepekema ola ola ma luna o ka International Space Station no ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o ka huakaʻi lewa a me kona hopena i ke kino kanaka. Hāʻawi nā papa inoa pule i hāʻawi ʻia e NASA's SPACELINE Current Awareness i nā ʻike koʻikoʻi i ka noiʻi mau a me nā ʻike i kēia kahua hoihoi.

Nā wehewehena:

– Space Life Sciences: ʻO ke aʻo ʻana i ke ʻano o ka hoʻololi ʻana a me ka hana ʻana o nā mea ola, me ke kanaka.

- International Space Station (ISS): He kahua hoʻokipa hoʻokipa i mālama pū ʻia e NASA, Roscosmos, ESA, JAXA, a me CSA. He hale hana ia no ka noiʻi ʻepekema a me ka launa pū ʻana o ka honua ma ka ʻimi ʻana i ka lewa.

Sources:

- Nā papa inoa ʻike ʻike o NASA SPACELINE i kēia manawa (https://taskbook.nasaprs.com/Publication/spaceline.cfm)