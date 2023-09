Hoʻihoʻi maikaʻi ʻia nā Laʻana Asteroid i ka Honua ma ka Misiona NASA

Ua pae maikaʻi ka moku mokulele OSIRIS-REx o NASA ma ka wao nahele ʻo Utah ma hope o ka ʻehiku mau makahiki e ʻohi ai i nā laʻana mai ka asteroid Bennu. Ua hoʻokuʻu ka mokulele i kahi capsule i loaʻa nā ʻāpana asteroid, kahi i hoʻokuʻu ʻia i lalo i ka pae pae. Wahi a ka poʻe ʻepekema, ua manaʻo ʻia ka capsule e paʻa ma kahi liʻiliʻi o ke kīʻaha o ka ʻōpala mai ka asteroid waiwai nui. Eia naʻe, ʻaʻole ʻike ʻia ka nui pololei a hiki i ka wehe ʻana o ka pahu.

Ua pili ka misionari i ka hāʻawi ʻana o Kanada i ka OSIRIS-REx Laser Altimeter (OLA), nāna i nānā a ana i ka ʻili o ka asteroid, e hāʻawi ana i kahi palapala ʻāina kūpono loa i kōkua i ka hoʻoholo ʻana i ke kahua pae. E loaʻa iā Kanada kahi ʻāpana liʻiliʻi o nā mea asteroid i hōʻiliʻili ʻia.

Ua pāʻani pū ʻo Iapana i ka misionari, ua hoʻihoʻi mua i nā laʻana mai ʻelua mau asteroids ʻē aʻe. I kēlā me kēia manawa, loaʻa iā NASA kahi ʻāpana o nā laʻana.

E lawe ʻia ka capsule i hoʻihoʻi ʻia i kahi lumi maʻemaʻe ma NASA's Johnson Space Center ma Houston, kahi e hana ʻia ai kahi loiloi ʻelua makahiki. E hōʻike ʻia ka laʻana i ka lehulehu ma ka lā 11 ʻOkakopa.

Ua ʻike ʻia ʻo Bennu, i ʻike ʻia i ka makahiki 1999, he mea kokoke i ka Honua no ka mea e hele kokoke ana i ko mākou honua i kēlā me kēia ʻeono makahiki. Ua like ka nui o ka Empire State Building. ʻO ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia mai kēia misionari e kōkua i nā hana e pale aku i nā asteroids e hoʻoweliweli i ka Honua i ka wā e hiki mai ana.

ʻO ka hoʻihoʻi maikaʻi ʻana o nā mea hoʻohālike asteroid he mea koʻikoʻi nui ia i ka ʻimi ʻana i ka lewa, e ʻae ana i nā ʻepekema e aʻo i nā mea maka o ka ʻōnaehana solar e like me nā piliona makahiki i hala. Ke hoʻomaka nei ka mokulele OSIRIS-REx i ka asteroid Apophis no kahi hālāwai e hiki mai ana ma 2029.

Sources:

– NASA

– ʻO ka Associated Press