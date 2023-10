Hoʻokokoke ʻo Juno Probe o NASA i ka Moon Io o Jupiter, kiʻi i nā kiʻi kupanaha

ʻO ka ʻimi noiʻi ʻo Juno o NASA, e hoʻopuni ana iā Jupiter i kēia manawa, ke neʻe nei i kahi kokoke i ka Jovian moon Io, ka mea i ʻike ʻia ʻo ia ka honua ikaika loa o ka lua pele i kā mākou ʻōnaehana solar. Ma kāna huakaʻi 55 a puni ʻo Jupiter, ua hele mai ʻo Juno i loko o 7,270 mau mile mai ka ʻili o Io, e hopu ana i kekahi o nā kiʻi akaka loa o ka mahina.

Hōʻike nā kiʻi i nā ʻāpana ʻeleʻele e hōʻike ana i ke kahe ʻana o ka pele, nā lua pele e piʻi aʻe mai ka ʻili o ka mahina, a me nā pulu pele e puhi ana i ka lewa. Ua hoʻoponopono ʻia kēia mau manaʻo e nā mea hana kiʻi ʻoihana a me nā mea hoʻohana kiʻi, hana kekahi o lākou no NASA a i ʻole nā ​​papahana noiʻi ākea e pili ana.

Ua ʻōlelo ʻo Scott Bolton, ka mea noiʻi nui o ka misionari Juno, e hoʻokokoke loa ana ka mokulele iā Io i kāna mau kaʻa aʻe ma Dekemaba a me Ianuali 2024. ʻO kēia kokoke e ʻae i nā ʻike kikoʻī a me ka hōʻiliʻili ʻikepili.

ʻO ka hana lua pele nui ma Io ka hopena o kāna mau umekaumaha me Jupiter a me kona mau mahina pili ʻo Europa a me Ganymede. ʻIke ʻia ʻo Io i ka hoʻopololei mau ʻana a me ke kaomi ʻana, e alakaʻi ana i ka hana ʻana o ka pele i ʻike ʻia e hū mai ana mai kona mau lua pele he nui.

ʻOiai ʻaʻole kūpono ʻo Io no ke ola, makemake nui ka poʻe ʻepekema i ka ʻimi ʻana i ka mahina kokoke i Europa. Manaʻo ʻia he kai paʻakai ko Europa ma lalo o kona pūpū hau, e lilo ana ia i moho kūpono no ka hoʻokipa ʻana i nā kaiapuni o kēia manawa i kūpono i ke ola ma waho o ka Honua.

I ka makahiki 2024, hoʻolālā ʻo NASA e hoʻomaka i ka mokulele ʻo Europa Clipper, ka mea e alakaʻi i ka ʻike kikoʻī o ka mahina ʻo Jupiter ʻo Europa. E noiʻi ana ka ʻimi inā hiki iā ʻEulopa ke hoʻopaʻa i nā kūlana kūpono no ke ola.

Puna: NASA