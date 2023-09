Ola ʻo Parker Solar Probe o NASA i ka pahū ʻana o ka lā

ʻO Parker Solar Probe o NASA, kahi mokulele i hoʻolālā ʻia e nānā pono i ke ʻano o ka lā, ua lele a ola i kekahi o nā coronal mass ejections (CMEs) ikaika loa i hoʻopaʻa ʻia. Ua hoʻokuʻu ʻia nā kiʻi kakaikahi o ka hanana lā e ka Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory.

ʻO ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ka coronal ka luahi o ke kinoea wela loa, a i ʻole plasma, mai ka ili o ka lā. Hiki iā ia ke loaʻa nā hopena koʻikoʻi ma ka Honua, e like me ka hoʻoweliweli ʻana i nā satelite, ka hoʻopau ʻana i ka ʻenehana kamaʻilio a me ka hoʻokele, a me ke kīkēkē ʻana i nā pahu mana. I ka makahiki 1989, ua hoʻomaka ka CME ikaika i ka pōʻeleʻele nui ma Québec, Kanada.

ʻO ka Parker Solar Probe, i hoʻolako ʻia me kahi pale wela ikaika, ua hoʻolimalima ʻia ma kahi o ʻelua mau lā e nānā ana i ka CME, a lilo ʻo ia i mokulele mokulele mua loa i lele ma waena o kahi pahū lā ikaika kokoke i ka lā. Ua hoʻomanawanui ka ʻimi noiʻi i ka pahū ikaika o ka radiation a puka i waho o ka pele me ka ʻole o ka pōʻino.

Ke hoʻohana nei nā kānaka ʻepekema i ka ʻikepili mai ka Parker Solar Probe, me nā ʻike mai nā mokulele a me nā telescopes ʻē aʻe, no ka hoʻomaopopo maikaʻi ʻana i ke ʻano o nā CME a me nā ʻano mea ʻē aʻe o ka lewa, e like me nā lapalapa o ka lā. E kōkua ana kēia ʻike i ka wānana ʻana a me ka hoʻomākaukau ʻana no nā hanana o ka lewa ākea i ka wā e hiki mai ana.

E hoʻomau ka misionari o ka Parker Solar Probe, me ka manaʻo o ka mokulele e hiki i ka wikiwiki o 430,000 mph a hiki mai i loko o 3.9 miliona mau mile o ka lā i 2024. E kōkua kēia mau ʻike i nā wānana i hoʻomaikaʻi ʻia i ka hopena o ka hoʻokuʻu ʻana o ka lā ma ka Honua, e ʻae ai ʻoi aku ka maikaʻi o ka mākaukau a me nā hoʻolālā hoʻohaʻahaʻa.

[Wehewehe: Coronal mass ejection (CME) - he pele o ke kinoea wela loa, a i ʻole plasma, mai ka ili o ka lā.]

[Source: Ke Keʻena ʻOihana Hoʻonaʻauao ʻo Johns Hopkins University]

[Kumu: NASA]