ʻO ka Laʻana Asteroid Nui loa: Ua hoʻopau ʻo Osiris-Rex o NASA i kāna misionari

Ua hoʻonohonoho ʻia ʻo Osiris-Rex spacecraft o NASA e hāʻawi i ka hoʻohālike asteroid nui loa a hiki i kēia lā, e pani ana i kahi misionari ʻehiku makahiki. I ka lā Sābati, lele ka mokulele ma ka Honua a hāʻule i kahi kīʻaha o ka ʻōpala i hopu ʻia mai ka asteroid Bennu. E hoʻokuʻu ʻia ka pahu hoʻohālike i loko o ka wao nahele ʻo Utah i ka wā e holo ai ka moku makuahine e ʻimi i kahi asteroid ʻē aʻe.

Manaʻo ka poʻe ʻepekema e loaʻa ma kahi o ka hapalua paona (250 grams) o nā ʻiliʻili a me ka lepo mai Bennu, ʻoi aku ka nui ma mua o ka liʻiliʻi i hōʻiliʻili ʻia e Iapana mai ʻelua asteroids ʻē aʻe. Ke hana nei kēia mau laʻana asteroid ma ke ʻano he mau capsule manawa i mālama ʻia, e hāʻawi ana i nā ʻike waiwai i ka hoʻokumu ʻana o kā mākou ʻōnaehana solar a me ke kumu o ke ola ma ka Honua.

Ua hōʻea ʻo Osiris-Rex, i hoʻokuʻu ʻia ma 2016, i Bennu i 2018 a ua hoʻolimalima ʻia ʻelua mau makahiki e aʻo ana i ka asteroid ma mua o ka hoʻāʻo ʻana e hōʻiliʻili i nā laʻana. I ka wā o ka hōʻiliʻili laʻana, ua loaʻa i ka mokulele mokulele kekahi mau pilikia, me kahi poʻi paʻa i hoʻoheheʻe ʻia kekahi o nā mea i hōʻiliʻili ʻia i ka lewa. Eia naʻe, ua hoʻopaʻa pono ʻia nā mea i koe i loko o ka capsule.

ʻO Bennu, i ʻike ʻia ma 1999, ua manaʻo ʻia he koena ia o kahi asteroid nui aʻe i hui pū me kekahi pōhaku ākea. Aia ma kahi o hoʻokahi hapakolu o ka mile ka laulā a ua uhi ʻia i ka ʻāina ʻeleʻele ʻeleʻele i piha i nā pōhaku. Ma ke aʻo ʻana iā Bennu a kokoke, manaʻo ka poʻe ʻepekema e loaʻa ka ʻike waiwai e hiki ke kōkua i ka hoʻomohala ʻana i nā hoʻolālā e pale aku ai i ka asteroid inā he mea weliweli kona ala i ka Honua i ka wā e hiki mai ana.

E hoʻokuʻu ʻo Osiris-Rex i ka capsule sample mai kahi mamao o 63,000 mau mile a ʻehā mau hola ma hope, e pae i ka Utah Test and Training Range. ʻO ka capsule, kokoke i 3 kapuaʻi ka laulā a me 1.6 kapuaʻi ke kiʻekiʻe, e iho i ka wikiwiki o 27,650 mph ma mua o ka lohi ʻana o ka parachute no kahi pae mālie. Ke kiʻi ʻia ka capsule, e lawe ʻia i ka Johnson Space Center o NASA ma Houston no ka nānā ʻana.

Hoʻomaopopo kēia misionari i ke kolu o ka hoʻihoʻi ʻana o NASA mai kahi hohonu, me nā mikiona mua e kiʻi ana i nā ʻāpana makani o ka lā, ka lepo comet, a me nā kīʻaha microscopic mai nā asteroids. Hoʻolālā ka ʻoihana e hōʻike i ka lehulehu i nā mea o ka laʻana Bennu ma ʻOkakopa 11. ʻO kēia hāʻule, e hoʻomaka pū ana ʻo NASA i ʻelua mau mikiona asteroid, e hoʻonui hou ana i ko mākou ʻike no kēia mau kino lani a me ko lākou koʻikoʻi i ke aʻo ʻana i kā mākou ʻōnaehana solar.

Sources:

– ʻO ka Associated Press

– NASA