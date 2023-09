Ua hoʻi ka mokulele Osiris-Rex o NASA me kahi laʻana Asteroid

Ua hoʻonohonoho ʻia kahi mokulele NASA e hāʻawi i kāna hōʻailona asteroid nui loa i ka Honua ma ka Pōʻakahi. E hāʻule ana ka mokulele Osiris-Rex i kahi kīʻaha o ka ʻōpala i hōʻiliʻili ʻia mai ka asteroid Bennu, e hōʻailona ana i ka pau ʻana o kahi misionari ʻehiku makahiki. Manaʻo ka poʻe ʻepekema e loaʻa ma kahi o 250g o nā ʻiliʻili a me ka lepo, ʻoi aku ka nui ma mua o nā mikiona sample asteroid ma mua. Manaʻo ʻia kēia mau laʻana he mau capsule manawa mai ka ʻōnaehana solar mua a hiki ke kōkua i ka poʻe noiʻi e hoʻomaopopo i ke kumu o ka Honua a me ke ola ponoʻī.

Ua ʻike ka misionari Osiris-Rex i nā pilikia he nui ma ke ala, me kahi poʻi paʻa i hoʻoheheʻe ʻia kekahi o nā laʻana i ka lewa. Eia naʻe, hiki i ka mokulele ke kiʻi i nā mea kūpono no ka nānā ʻana. ʻO Bennu, ka asteroid i kipa ʻia e ka mokulele, ua manaʻo ʻia aia nā koena o ka hoʻokumu ʻana o ka ʻōnaehana solar 4.5 biliona makahiki i hala. Ua ʻae kēia misionari i nā kānaka ʻepekema e aʻo kokoke iā Bennu a hōʻiliʻili i nā ʻikepili waiwai e hiki ke kōkua i nā hoʻolālā deflection inā e hoʻoweliweli ka asteroid i ka Honua i ka wā e hiki mai ana.

E hoʻokuʻu ʻia ka capsule laʻana mai ka mokulele Osiris-Rex, a laila e hoʻomau i ka ʻimi ʻana i kahi asteroid ʻē aʻe. E komo ka capsule i ka lewa o ka Honua a me ka parachute i ka wao nahele o Utah, kahi e lawe ʻia ai i kahi keʻena maʻemaʻe ma Johnson Space Center o NASA no ka nānā ʻana. Hoʻopaʻa ʻia ka lab i ka lawelawe ʻana i ka ʻōpala Bennu wale nō e pale aku i ka hoʻopaʻi ʻia. Hoʻolālā ʻo NASA e hōʻike ākea i ka waiwai o ka asteroid ma ʻOkakopa 12.

He ʻāpana kēia o ka NASA i kapa ʻia ʻo "Asteroid Autumn," me nā mikiona asteroid he nui i kēia hāʻule. Ma hope o ka mikiona Osiris-Rex, e hoʻomaka kekahi moku mokulele i kapa ʻia ʻo Psyche e aʻo i kahi asteroid metala. E hālāwai pū ana ka moku mokulele ʻo Lucy o NASA i kāna asteroid mua ma mua o ka hoʻomaka ʻana i kahi mākaʻikaʻi o nā asteroids Trojan e orbit iā Jupiter.

Puna: Associated Press

Nā wehewehena:

- Osiris-Rex spacecraft: He mokulele NASA i hoʻokuʻu ʻia ma 2016 me ka pahuhopu o ka hōʻiliʻili ʻana i nā laʻana mai ka asteroid Bennu.

- Bennu: He asteroid i ʻike ʻia i ka makahiki 1999 a ua manaʻo ʻia aia nā koena o ka ʻōnaehana solar mua.

- Asteroid Autumn: ʻO ka inoa i hāʻawi ʻia i ka wā hāʻule o 2020, i ka manawa e hana ʻia ai nā misionari asteroid.

– NASA: ʻO ka National Aeronautics and Space Administration, ke keʻena aupuni o ʻAmelika i kuleana no ka papahana lewa kīwila o ka lāhui.

Sources:

– Associated Press: [kumu kumu]

– NASA: [loulou kumu]