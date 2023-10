Makaʻala ʻino o ka lā: hiki ke hiki i ka hanana ʻino o ka lā

ʻO kahi hanana ʻino o ka lā i hana ʻia ma ʻOkakopa 18 i hāʻawi mai iā mākou i kahi ʻike o nā aurora kamahaʻo e ʻike ʻia i ka wā i hoʻopilikia ʻia ai ka Honua e kahi coronal mass ejection (CME). Eia nō naʻe, aia i kēia manawa hiki i kahi CME ikaika loa ke hele pololei i ka Honua, hiki ke hoʻāla i kahi hanana ʻino ikaika o ka lā i kēia lā a i ka lā ʻapōpō.

Loaʻa kēia ʻike mai ka NASA's Solar and Heliospheric Observatory a ua kālailai ʻia e ke kauka lāʻau lapaʻau ʻo Dr. Tamitha Skov. Ua hōʻike ʻo Skov i kahi wānana kikoʻī 5-lā no nā ʻino o ka lā i kēia pule, e hōʻike ana i ka hiki ke loaʻa nā ʻino i hope.

Wahi a Dr. Skov, he 65 pakeneka ka nui o ka ino o ka la i keia la, me ka ikaika o ka ino liilii e hiki ai ke hana i ka aurora. ʻApōpō, he 50 pakeneka ka loaʻa ʻana o kahi ʻino nui o ka lā, hiki ke hōʻea i ka papa G2 a hiki ke hoʻopilikia i nā satelite liʻiliʻi, nā ʻupena kelepona, a me nā uila uila ma ka Honua.

He mea nui e hoʻomaopopo he haʻahaʻa loa ka pilikia o nā latitu waena, me ka 30 pakeneka o nā ʻino liʻiliʻi i kēia lā a he 15 pakeneka o ka lā ʻapōpō. Eia nō naʻe, pono e mālama pono i ka palekana o nā mea uila.

ʻO ka NASA's Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) kahi ukali e aʻo ana i ka lā a me kona hopena ma ka ʻōnaehana solar. Hoʻolako ʻia me nā mea hana ʻepekema he 12, hopu ʻo SOHO i nā kiʻi o ke corona o ka lā, ana i kona mau mākia a me ka wikiwiki, a nānā i ke corona nāwaliwali a puni.

Ke hoʻomau nei mākou i ka nānā ʻana i kēia mau ʻino o ka lā, he mea koʻikoʻi ia e hoʻomau i ka hoʻomau ʻana i nā wanana hou loa a mālama pono i nā mea e pono ai inā ʻoe e noho ana i kahi e pili ana i ka hana ikaika o ka lā.

