ʻIke ʻia ka New Study hiki i nā ʻīlio ke kōkua i ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ke kaumaha o nā keiki

Ua ʻike ʻia kahi noiʻi hou i hana ʻia e nā mea noiʻi ma ka Halemai o nā keiki o Philadelphia i ka loaʻa ʻana o kahi ʻīlio hiki ke loaʻa nā pōmaikaʻi nui no ka hōʻemi ʻana i nā pae koʻikoʻi o nā keiki. ʻO ka haʻawina, kahi i komo ai nā keiki 643 mai ka makahiki 7 a hiki i ka 12, ua ʻike nā keiki i loaʻa i kahi ʻīlio pipi i nā pae haʻahaʻa o ke koʻikoʻi ma mua o ka poʻe ʻaʻole ʻīlio.

Ua ana nā mea noiʻi i nā pae koʻikoʻi me ka hoʻohana ʻana i kahi mea hana maʻamau i kapa ʻia ʻo Perceived Stress Scale (PSS), e loiloi i ke kiʻekiʻe o ka poʻe e ʻike ai i ko lākou ola he pilikia. Ua hōʻike nā hopena i nā keiki nona ka ʻīlio i haʻahaʻa loa i nā helu PSS, e hōʻike ana i nā pae haʻahaʻa o ke kaumaha i ʻike ʻia, ke hoʻohālikelike ʻia i nā keiki me ka ʻīlio ʻole.

Manaʻo ka poʻe akamai i ka hiki ʻana o kahi ʻīlio hiki ke hāʻawi i nā keiki me ka ʻoluʻolu a me ka pilina, e alakaʻi ana i ka emi ʻana o nā pae koʻikoʻi. Uaʻikeʻia nā'īlio no ko lākou hiki ke hāʻawi i ke kākoʻo noʻonoʻo, a ua hōʻike nā haʻawina mua e hiki i ka pilina me nā holoholona ke hoʻonui i nā kiʻekiʻe o ka oxytocin, he hormone e pili ana i nā manaʻo o ka hoʻomaha a me ka maikaʻi.

Eia kekahi, ʻo ka loaʻa ʻana o ka ʻīlio hiki ke hoʻoikaika i ka hana kino a me ka launa pū ʻana, hiki ke kōkua hou i ka hōʻemi ʻana i ke kaumaha o nā keiki. ʻO ka mālama ʻana i kahi ʻīlio e pili ana i ka hele wāwae maʻamau a me ka manawa pāʻani, hiki ke hāʻawi i nā keiki i kahi manawa e komo ai i ka hana kino a hoʻolimalima manawa ma waho. Eia hou, hiki i nā ʻīlio ke lawelawe ma ke ʻano he kamaʻilio kamaʻilio a kōkua i ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka launa pū ʻana, he mea nui ia no ka maikaʻi holoʻokoʻa.

ʻOiai e pono ana ka noiʻi hou e hoʻomaopopo pono i nā hana ma hope o ka hopena o ka hoʻohaʻahaʻa kaumaha o nā ʻīlio i nā keiki, ua hōʻike kēia mau ʻike i nā pono kūpono o ka mālama ʻana i nā holoholona i ka hāpai ʻana i ke olakino noʻonoʻo a me ka maikaʻi o ka poʻe ʻōpio. Inā he keiki kāu e ʻike nei i nā pae kiʻekiʻe o ke koʻikoʻi, ʻo ka noʻonoʻo ʻana i ka loaʻa ʻana o ka ʻīlio he koho kūpono ia e makaʻala.

