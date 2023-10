Loaʻa ʻo NASA's Orion Spacecraft i ka hoʻāʻo koʻikoʻi ma mua o 2024 Moon Mission

ʻO ka manaʻo nui a NASA e hoʻouna i nā astronauts i ka mahina i 2024 e hōʻiliʻili ana i ka manawa no ka hāʻawi ʻana o ke kikowaena kikowaena i kahi mea hou e pili ana i ka hoʻomohala ʻana o ka mokulele Orion. ʻO ke kikowaena o ka misionari, ʻo Orion kahi mokulele modular i kūkulu ʻia e nā hui like ʻole, e lawelawe ana kēlā me kēia i kahi ʻāpana ʻokoʻa.

ʻO Airbus Defence a me Space, me ka hui pū ʻana me ka European Space Agency (ESA), ke kuleana no ke kūkulu ʻana i ka ʻāpana o ka mokulele e hoʻomalu i ka uila, propulsion, ea, a me ka wai. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, aia ʻo Lockheed Martin i ka hoʻomohala ʻana i ka adapter a me ka module crew e hoʻokipa ai i nā astronauts ʻehā i kā lākou huakaʻi mahina.

Me ka pau ʻana o ka ʻaha, ua kokoke ka Orion spacecraft i kēia manawa e hana i kahi ʻano hoʻāʻo koʻikoʻi e hōʻoia i kona mākaukau no ka misionari lunar paʻakikī. Wahi a NASA, ʻo ka hoʻāʻo mua e pili ana i ka hoʻoikaika ʻana i ka lawelawe a me ka module hui pū, e hōʻailona ana i kahi milestone nui no ka papahana.

Ma hope o ka hoʻāʻo ʻana i ka mana, e hoʻokau ʻia ka mokulele i ka hoʻāʻo ʻana o ke keʻena kiʻekiʻe, i hoʻolālā ʻia e hoʻohālikelike i ka hakahaka o ka lewa. Ke manaʻo nei kēia hoʻāʻo e hōʻike i ka mokulele ʻo Orion i nā kūlana e like me nā mea e hālāwai ai i kāna huakaʻi hohonu.

Ma waena o nā loiloi koʻikoʻi, e loiloi ka hoʻāʻo ʻana i ka pōʻaiapuni wela i ka hiki o ka mokulele ke kū i nā ʻano like ʻole o ka wela, aʻo ka hoʻāʻo acoustic field pololei (DFAT) e ana i kona hiki ke kū i nā haʻalulu i ʻike ʻia i ka wā o ka hoʻomaka ʻana.

He mea koʻikoʻi kēia ʻāpana o ka hoʻāʻo ʻana no NASA a me kāna misionari e hoʻihoʻi i nā kānaka i ka mahina. ʻO ka hoʻokō kūleʻa ʻana o kēia mau hoʻāʻo e hōʻoia i ka hoʻolālā ʻana o ka mokulele a hōʻoia i ka mākaukau e hoʻomaka i kāna huakaʻi mōʻaukala.

