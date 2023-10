Hoʻokuʻu ʻo NASA i nā kiʻi kikoʻī o Jupiter's Moon Io a ʻike i nā hiʻohiʻona hou i ka lewa o Jupiter

Ua wehe ʻo NASA i nā kiʻi kikoʻī o Io, kekahi o nā mahina ʻo Jupiter ma kahi o 90 mau mahina, i hopu ʻia e ka probe Juno i ka wā lele lele. Ua ʻike ʻia ʻo Io ʻo ka honua ikaika loa o ka lua pele ma ka Solar System, me nā haneli o nā lua pele e uhi ana i kona ʻili. Hiki ke ʻike ʻia kēia mau lua pele mai ka Honua mai me ka hoʻohana ʻana i nā telescopes nui, a aia nā loko o ka pele silicate hoʻoheheʻe ʻia ma ka ʻili o ka mahina.

Hōʻike nā kiʻi mai ka Juno probe i ka ʻili wili o Io, i hōʻike ʻia me nā ʻāpana nui o ka ʻulaʻula hehee. Ua ʻike ʻo Io i kahi huki umekaumaha ma waena o Jupiter a me kāna mau mahina ʻē aʻe ʻelua, ʻo ʻEulopa a me Ganymede, ka hopena o ka hoʻopololei mau ʻana a me ke kaomi ʻana. Ua manaʻo ʻia ua pili kēia mau hana i ka hū pinepine ʻana mai kona mau lua pele he nui. I Kekemapa, e hoʻi ʻo Juno e nānā iā Io ma kahi kokoke loa o 1,500 mau kilomita ma luna o kona ʻili.

Ma kahi o nā kiʻi o Io, ua hana ʻo NASA i kahi ʻike e pili ana i ka lewa o Jupiter. Ma ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili mai ka NIRCam telescope ʻo James Webb, ua ʻike nā mea noiʻi i kahi kahawai jet kiʻekiʻe e holo ana ma luna o 4,800 mau kilomita ma luna pono o ka equator o Jupiter. Ke holo nei kēia kahawai mokulele ma ka wikiwiki o 515 mau kilomita i kēlā me kēia hola, e pāpālua i nā makani paʻa o kahi makani pākēneka 5 ma ka Honua. Aia ma ka stratosphere haʻahaʻa o ka honua, ʻike kēia ʻike i ke ʻano haunaele o ka lewa o Jupiter.

ʻOkoʻa nā kiʻi o Jupiter mai nā leo ʻalani ʻeleʻele a me ka ʻaila. Ua kiʻi ʻia kēia mau kiʻi me ka NIRCam a me Mid-InfraRed Instrument, e hopu ana i nā nalu nalu infrared mai 0.6 a 28 microns. Ma ka pale ʻana i ke kukui o ka mea ʻoi aku ka mālamalama, ua hiki i nā astronomers ke hopu i nā mea ʻemi a puni. Ua lawe ʻia kēlā me kēia kiʻi me ka hoʻohana ʻana i nā kānana like ʻole e hopu i nā lōʻihi nalu like ʻole, a ua hui ʻia nā papa o kēia mau kiʻi e hana i ke kiʻi kala hope loa.

Ma kēia mau kiʻi, hōʻike nā kiko keʻokeʻo a me nā ʻōniʻoniʻo i ke ao kiʻekiʻe o nā ʻino condensed convective, aʻo nā ʻāpana ʻulaʻula e hōʻike ana i nā aurora e hohola ana ma luna o nā pole ʻākau a me ka hema o ka honua.

