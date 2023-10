Hōʻike ʻo Hubble Telescope o NASA i ke kiʻi kupaianaha o nā huila hui ʻana he mau miliona mau makahiki māmā.

Ua hoʻokuʻu hou ʻo NASA i kahi kiʻi hoʻohiwahiwa i hopu ʻia e ka Hubble Telescope, e hōʻike ana i ʻelua galaxies hui ʻia ma kahi o 350 miliona mau makahiki māmā mai ka Honua. ʻO ke kiʻi, i hoʻopiha ʻia me nā waihoʻoluʻu a me ka nani o ka honua, e hāʻawi iā mākou i kahi ʻike i ke ʻano hoʻoikaika a me ka haunaele o ko mākou ao ākea.

I loko o kēia kiʻi hoʻohiwahiwa, hiki iā mākou ke ʻike i ka ʻike nani o nā galaxia ʻelua e hui pū ana kekahi i kekahi. ʻO nā mana umekaumaha e pāʻani nei i kēia hula lani, ua hōʻike nui ʻia ke kinoea wiliwili, ka lepo, a me nā hōkū he nui ʻole. I ka hui ʻana o nā galaxies, ua hoʻololi a hoʻololi ʻia ko lākou mau hale, e hana ana i kahi hiʻohiʻona lani e weliweli maoli.

ʻO ka hiki i ka Hubble Telescope ke hopu i kēlā mau manawa i loko o ia mau kikoʻī kupaianaha he hōʻike ia i kāna ʻenehana kupaianaha a me nā ʻepekema hoʻolaʻa a me nā ʻenekinia ma hope o ia. He mea hoʻomanaʻo kēia kiʻi i nā holomua kupaianaha i ka ʻimi ʻana i ka lewa a me ko mākou ʻike i ka cosmos.

Nīnau: He aha ka galaxy?

A: ʻO ka galaxy he hōʻiliʻili nui o nā hōkū, planeta, kinoea, lepo, a me nā mea lani ʻē aʻe i hoʻopaʻa ʻia e ka umekaumaha. Hele mai lākou ma nā ʻano like ʻole a me nā nui, mai nā galaxia spiral e like me ka Milky Way a hiki i nā galaxies ʻano like ʻole a elliptical.

Nīnau: He aha ke kumu e hui ai nā galaxes?

A: Hiki i nā ʻanuʻu ke kuʻi i ka wā e huki ai ko lākou mau ʻumekaumaha iā lākou i kekahi i kekahi. Hiki i kēia mau hoʻokuʻi ʻana ke hopena o nā hālāwai manawa a i ʻole ma muli o ka hoʻonui ʻana o ke ao holoʻokoʻa.

Nīnau: Pehea e kiʻi ai ʻo Hubble Telescope i nā kiʻi?

A: Lawe ka Hubble Telescope i nā kiʻi me ka hoʻohana ʻana i kāna ʻōnaehana optical kiʻekiʻe, e komo pū ana me nā kiʻi paʻi kiʻekiʻe a me nā mea kani pololei. Kaʻapuni ʻo ia ma luna o ka lewa o ka Honua, e ʻae iā ia e hopu i nā kiʻi akaka a me nā kikoʻī o nā mea lani me ka ʻole o ka distortion i hana ʻia e ka haunaele o ka lewa.

Puna: NASA (https://www.nasa.gov/)