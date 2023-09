ʻO NASA Spacecraft e hāʻawi i kahi laʻana Asteroid Nui loa

Hoʻonohonoho ʻia ka mokulele OSIRIS-REx o NASA e hāʻawi i ka laʻana nui loa i hōʻiliʻili ʻia mai kahi asteroid i ka Honua i ka lā Lāpule. Ma hope o ka misionari ʻehiku makahiki, e hāʻule ka mokulele mokulele i kahi kīʻaha o ka ʻōpala i hopu ʻia mai ka asteroid Bennu. Manaʻo ʻia ke kaumaha o kēia laʻana ma kahi o 250g (0.5lb) o nā ʻiliʻili a me ka lepo, ʻoi aku ka nui ma mua o ke kīpē a i ʻole i hoʻihoʻi ʻia e Iapana mai ʻelua asteroids ʻē aʻe.

He mea koʻikoʻi kēia hāʻawi ʻana i ka ʻimi ʻana i ka lewa no ka mea ʻaʻohe ʻāina ʻē aʻe i kiʻi maikaʻi i nā ʻāpana o nā asteroids. ʻO kēia mau capsules manawa i mālama ʻia mai ka ʻōnaehana solar mua e paʻa i ka ʻike waiwai e pili ana i ke kumu o ka Honua a me ke ola. Ma ke aʻo ʻana i kēia mau laʻana asteroid, manaʻo ka poʻe ʻepekema e ʻike i nā kaʻina hana i alakaʻi ai i ka hoʻokumu ʻana o ko mākou honua.

Ua hoʻomaka ka mokulele OSIRIS-REx i kāna huakaʻi $ 1 biliona ma 2016 a hiki i Bennu i 2018. Ua hala ʻelua mau makahiki e lele ana a puni ka asteroid, e ʻimi ana i kahi maikaʻi loa e hōʻiliʻili i nā laʻana. I ka makahiki 2020, ua hoʻopaʻa maikaʻi ʻia ka mokulele mokulele ma ka ʻili o Bennu a hoʻohana i kahi ʻūhā e omo ai i ka lepo a me nā ʻiliʻili. Ua pakele kekahi o nā mea i ka lewa ma muli o kahi uhi paʻa, akā ua hoʻopaʻa ʻia nā mea i koe i loko o kahi capsule.

ʻO Bennu, i ʻike ʻia i ka makahiki 1999, aia ma kahi o ka hapalua kilomita ka laulā a manaʻo ʻia he koena ia o kahi asteroid ʻoi aku ka nui. Ua uhi ʻia kona ʻili ʻeleʻele i nā pōhaku, a manaʻo ka poʻe ʻepekema e paʻa ana ia i nā koena mai ka hoʻokumu ʻia ʻana o ka ʻōnaehana solar 4.5 biliona makahiki i hala. He mea hoʻoweliweli paha ia i ka Honua, no ka mea, kokoke e hui pū me ko kākou honua i ka makahiki 2182. ʻO ke aʻo ʻana iā Bennu e kōkua i ko mākou ʻike i nā ala kūpono e pale aku ai i nā asteroids inā pono.

I kona hōʻea ʻana, e hoʻokuʻu ʻia ka pahu hoʻohālike mai ka mokulele OSIRIS-REx a me ka parachute i ka wao nahele ʻo Utah. A laila e lawe ʻia i ka Johnson Space Center o NASA ma Houston no ka nānā ʻana. E mālama ʻia nā laʻana me nā protocols koʻikoʻi e pale aku i ka hoʻohaumia ʻana a e aʻo ʻia i loko o kahi keʻena hoʻolaʻa ma ke kikowaena.

Ma waho aʻe o ka misionari OSIRIS-REx, ʻelua mau mikiona asteroid e holo nei ʻo NASA. ʻO kēia mau misionari, ʻo Psyche lāua ʻo Lucy, e kōkua i ko mākou ʻike i ka hoʻokumu ʻana a me ka haku ʻana o nā asteroids. ʻO ka hiki iā NASA ke kiʻi a noiʻi i kēia mau mea hoʻohālike asteroid e hiki ai iā mākou ke wehe i nā mea pohihihi o kā mākou ʻōnaehana solar a me ke kumu o ke ola ma ka Honua.

(Nā Puna: NASA, ABC News)