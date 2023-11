He Asteroid hiki ke hoʻopōʻino i ka Honua: 2007 FT3

Ua ʻike hou nā kānaka ʻepekema ma NASA i kahi asteroid i kapa ʻia ʻo 2007 FT3 e hoʻoweliweli paha i ka Honua i ka wā e hiki mai ana. ʻOiai ʻaʻole kēia ka manawa mua i ʻike ai ʻo NASA i kahi mea like, e hōʻike ana i ka makaʻala e pono ai i ka nānā ʻana i nā asteroids kokoke-Earth (NEAs) a me nā comets kokoke-Earth (NECs) i hiki ke hana i ka pōʻino nui inā waiho ʻole ʻia.

Ua ʻike mua ʻia ʻo 2007 FT3 i ka makahiki 2007, akā naʻe, ua nalowale ka poʻe astronomers i kāna alahele ma hope koke iho. Me ka nānā ʻana o nā lā he 1.2 wale nō, ʻaʻole i hoʻihoʻi hou ʻia ka asteroid, a ua ʻike ʻole ʻia a hiki i kēia manawa. ʻO ka hiki hou ʻana mai o 2007 FT3 ua hāpai i nā hopohopo e pili ana i kona hopena ma ka Honua.

Wahi a NASA, 2007 FT3 he 0.0000087 pakeneka (a i ʻole 1 i ka 11.5 miliona) ka manawa e hahau ai i ka Honua ma ʻOkakopa 2024. Aia kekahi ʻokoʻa o ka hopena i Malaki 2024, me ka 0.0000096 pakeneka (a i ʻole 1 i ka 10). miliona). I kēlā me kēia hiʻohiʻona, hiki i ka asteroid ke hoʻokuʻu i ka ikehu e like me ka pahū o 2.6 biliona tons o TNT.

ʻOiai e hopena ana nā hopena ʻelua i ka luku nui ʻana i ka ʻāina, ʻaʻole e pōʻino ka pae o ka pōʻino i ka honua. Ua wānana ʻo NASA ʻo 2007 FT3 ka mea e hiki mai ana ma ʻOkakopa 5, 2024, akā aia kekahi mau asteroids e kokoke mai ana, e like me 29075 (1950 DA), hiki ke hoʻoulu i ka pōʻino like.

He mea nui e hoʻomaopopo i ka ʻimi mau ʻana o NASA's Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) i nā NEA i ʻike ʻia a nānā i kā lākou trajectories. Ke manaʻo nei kēia hana hoʻomau e ʻike i nā mea hoʻoweliweli a hoʻolālā i nā ala kūpono e pale aku ai i nā hoʻokūkū pōʻino. ʻOiai he haʻahaʻa ka manaʻo o kahi asteroid e hui pū ana me ka Honua, e makaʻala mau ka poʻe ʻepekema i kā lākou ʻimi ʻana e hoʻomaopopo i kēia mau kino lani a me ka pale ʻana i ko mākou honua.

NPP:

Nīnau: He kiʻekiʻe paha ka hopena o ka asteroid 2007 FT3 i ka Honua ma 2024?

A: Manaʻo ʻo NASA i ka likelika ma kahi o 0.0000087 pakeneka a i ʻole 1 i 11.5 miliona.

Nīnau: He aha nā hopena inā e hahau ʻo 2007 FT3 i ka Honua?

A: Hiki i ka asteroid ke hoʻokuʻu i ka ikehu e like me ka pahū ʻana o 2.6 biliona tons o TNT, ka hopena i ka luku ʻāina akā ʻaʻole ka pōʻino honua.

Nīnau: Aia kekahi mau asteroids e hoʻoweliweli nei?

A: ʻAe, ʻo kekahi o ia asteroid ʻo 29075 (1950 DA), me ka 0.0029 pākēneka a i ʻole 1 i loko o 34,500 manawa e pā ai i ka Honua ma Malaki 16, 2880.

Nīnau: Pehea ka ʻōlelo ʻana o NASA i kēia hoʻoweliweli?

A: Ke nānā pono nei ʻo NASA's Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) i nā asteroids a me nā comets kokoke i ka Honua, e ʻimi ana i ko lākou alahele a me ka hoʻomohala ʻana i nā hoʻolālā e pale aku ai i nā pōʻino.