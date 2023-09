Manaʻo ka ʻIke Hou i ka moana wai ma kahi mamao

hōʻuluʻulu manaʻo:

Ua loaʻa i nā kānaka ʻepekema kahi mea hou hoihoi e hōʻike ana i ke ola ʻana o ka moana wai ma K2-18 b, kahi exoplanet nui i loaʻa i nā makahiki māmā he nui mai ka Honua. ʻOiai ʻaʻole maopopo inā hiki i kēia moana ke kākoʻo i ke ola, ua wehe ka ʻike i nā mea hoihoi no nā honua noho ma waho o kā mākou ʻōnaehana solar. Ua ʻike ʻia e nā astronomers ma ke Kulanui o Cambridge nāna i hoʻopaʻa i ka ʻikepili mai ka NASA's James Webb Space Telescope. Ua ʻike lākou i ka loaʻa ʻana o ka methane a me ke kalapona kalapona i ka lewa o ka honua, e hōʻike ana i ke ʻano o kahi ʻili i uhi ʻia i ka moana ma lalo o ka lewa hauwaiwai. Ua ʻike pū ka poʻe noiʻi i kahi hōʻailona nāwaliwali e hiki ke hōʻike i ke alo o ka dimethyl sulfide, kahi mole i hana ʻia e ke ola ma ka Honua. Eia naʻe, pono nā nānā hou aku e hōʻoia i kēia ʻike. Ua wehewehe ka hui i ka nui a me ka wela o ka K2-18 b hiki ke noho ʻia, me ka ʻaʻahu o ka hau kaomi kiʻekiʻe a me ka moana wela loa. ʻOiai ʻo kēia mau hōʻailona, ​​ʻike ka ʻike i ke koʻikoʻi o ka noʻonoʻo ʻana i nā wahi noho like ʻole i ka ʻimi ʻana i ke ola extraterrestrial.

Nā wehewehena:

- Exoplanet: He honua e hoʻopuni ana i kahi hōkū ma waho o ko mākou ʻōnaehana solar.

– Methane: He hui kemika i loaʻa i hoʻokahi ʻātoma kalapona a me ʻehā mau ʻātoma hydrogen.

– ʻO ke kalapona kalapona: He kinoea kala ʻole i haku ʻia me hoʻokahi ʻātoma kalapona a me ʻelua mau ʻātoma oxygen.

– Dimethyl sulfide: He mole i hoʻopuka ʻia e ka phytoplankton i loko o ka moana, a pili paha i ka hana olaola.

