Hoʻolaha ʻo NASA i ka ʻike hauʻoli o ka moana wai kūpono a me nā hōʻailona o ke ola ma Exoplanet

Ua hana nā kānaka ʻepekema ma NASA i kahi ʻike hoʻohiwahiwa me ka hoʻohana ʻana i ke kelepona ʻo James Webb, e nānā ana i 120 mau makahiki māmā mai ka Honua ma ka hōkū Leo. Ua loaʻa iā lākou kahi moana wai laha ʻole ma kahi exoplanet nunui i kapa ʻia ʻo K2-18 b. ʻO kēia exoplanet, ʻaneʻane ʻeiwa ka nui o ka honua, ʻo ia ka mea i kapa ʻia e nā ʻepekema he honua Hycean, ʻo ia hoʻi, hiki iā ia ke loaʻa i kahi lewa hauwaiwai a me kahi ʻili i uhi ʻia i ka moana.

ʻO ka ʻike ʻana o NASA i ka lewa o ka honua i hōʻike i ke kākoʻo ʻana i ka hiki ke hiki i kahi honua moana. ʻO ka nui o ka methane a me carbon dioxide, a me ka nele o ka amonia, e hōʻike ana aia paha he moana wai ma lalo o ka lewa hauwaiwai ma K2-18 b.

Ma kahi ʻike kupaianaha hou aʻe, ua hōʻike ʻia ka hiki ʻana o kahi mole i kapa ʻia ʻo dimethyl sulfide (DMS), ma ka Honua, i hana ʻia e ke ola. Eia nō naʻe, koi ʻia ka noiʻi hou e hōʻoia i ka hiki ʻana o DMS a me kona koʻikoʻi e pili ana i ka hiki ke ola ma ka exoplanet.

ʻOiai ʻaʻole kēia ka manawa mua i ʻike ʻia ai nā hōʻailona o ka wai ma nā honua ʻē aʻe, ke hauʻoli nei ka poʻe ʻepekema i kēia ʻike. He mea nui e noʻonoʻo i nā wahi noho like ʻole i ka wā e ʻimi ai i ke ola ma nā wahi ʻē aʻe, e like me kēia ʻike ʻana. ʻO nā honua Hycean nui, e like me K2-18 b, ʻoi aku ka maikaʻi o ka nānā ʻana i ka lewa ma mua o nā hōkū pōhaku liʻiliʻi.

Aia i loko o ka wahi noho o ka hōkū dwarf ʻoluʻolu K2-18, hiki i kēia exoplanet ke hiki i ka wai wai e noho ma luna o kona ʻili. Eia nō naʻe, wela paha kona ʻano moana e kākoʻo i ke ola. Aia i loko o ka exoplanet kahi ʻaʻahu hau hau kiʻekiʻe, e like me Neptune, me kahi lewa wai momona ʻoi aku ka nui o ka hydrogen.

ʻO ka loaʻa ʻana o kēia moana wai kūpono a me nā hōʻailona o ke ola ma K2-18 b ua hiki ke loaʻa ma o ka ʻenehana holomua o ka telescope James Webb. Hāʻawi ia i kahi kānana kikoʻī i hoʻohālikelike ʻia me nā telescopes mua, e ʻae ana i nā ʻepekema e aʻo i kahi hapa o ka mālamalama o ka hōkū i kona hele ʻana i ka lewa o ka exoplanet.

Hoʻohui ʻia kēia ʻike hoihoi i nā hoʻokō kupaianaha o ka telescope James Webb, nāna i hāʻawi i nā ʻike i ʻike ʻole ʻia i ke kumu o ke ao holoʻokoʻa a hāʻawi i nā kiʻi hoʻonā kiʻekiʻe o nā honua mamao a me nā hale a puni.