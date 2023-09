Ua holomua ka NASA's Perseverance Rover i ka Oxygen ma Mars

Ua hoʻokō ʻo NASA's Perseverance rover i kāna hana o ka hana ʻana i ka oxygen ma Mars me ka hoʻohana ʻana i kahi hoʻokolohua i kapa ʻia ʻo Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE). Hiki i kēia hōʻike kūleʻa ke wehe i ke ala no nā astronauts e hiki mai ana e loaʻa kahi kumu hoʻomau o ka ea hanu a hiki i ka hana ʻana i ka wahie rocket no ka huakaʻi hoʻi i ka Honua.

ʻO kekahi o nā paʻakikī i kū i nā astronauts ma Mars ʻo ka nele o ka ea hanu. ʻAʻole like me ka Honua, aia ma kahi o 21 pakeneka o ka oxygen i loko o kona lewa, ʻaʻole i emi iho ka oxygen ma lalo o hoʻokahi pakeneka o Mars a ʻo ka hapa nui o ka carbon dioxide. MOXIE, he mea kani microwave nui ma luna o ka Perseverance rover, hoʻohana i ka mea electrolyzer e unuhi i ka oxygen mai ka lewa Martian ma o ka hoʻokaʻawale ʻana i nā ʻāpana kalapona. ʻO kēia ka hopena i ka hana ʻana o ka oxygen maʻemaʻe a me nā huahana ʻōpala e like me carbon monoxide.

Mai ka pae ʻana o ka rover i ka Jezero Crater ma Mars i ka makahiki 2021, ua holo mau ʻo MOXIE i nā hoʻokolohua, me ka holo hope i hoʻopau ʻia i ka mahina i hala. Hiki iā ia ke hana i ka oxygen ma kahi o 12 grams i kēlā me kēia hola, e hōʻiliʻili ana i ka huina o 122 grams holoʻokoʻa. ʻO kēia nui, e like me ka hanu ʻana o kahi ʻīlio liʻiliʻi i nā hola he 10, ua ʻoi aku ma mua o ka manaʻo mua o ka poʻe ʻepekema a loaʻa iā ia ka maʻemaʻe ma kahi o 98 pakeneka.

ʻO ka oxygen i hana ʻia e MOXIE ʻaʻole hāʻawi wale i ka hiki no ka ea hanu akā hiki ke lilo i mea koʻikoʻi i ka hana ʻana i ka wahie rocket. Me ka ʻole o kēia wahie, e hoʻopaʻa ʻia nā astronauts ma Mars a i ʻole hilinaʻi i nā misionari hoʻolako mai ka Honua. Manaʻo ʻo NASA e koi ana nā astronauts e hiki mai ana ma kahi o 25 a 30 tons o ka oxygen e hana i ka wahie pono no ka huakaʻi hoʻi.

ʻO ka holomua o NASA me MOXIE e hōʻike ana i ka hiki ke unuhi i ka oxygen mai ka lewa o Mars a hōʻike i ke koʻikoʻi o ka hoʻomohala ʻana i nā ʻenehana e hoʻohana i nā kumuwaiwai ma nā honua ʻē aʻe. ʻO ka hoʻokumu ʻana i kahi noho mahina lōʻihi, ke kūkulu ʻana i kahi hoʻokele mahina, a ma hope o ka hoʻomaka ʻana i kahi huakaʻi ʻimi kanaka i Mars e pili ana i ka hoʻomohala ʻana a me ka hoʻāʻo ʻana o ia mau ʻenehana.

ʻO kēia hoʻokō a ka Perseverance rover he mea nui i ka ʻimi kanaka no ka ʻimi ʻana a me ka noho ʻana. Me ka hiki ke hana i ka oxygen a me ka wahie rocket ma Mars, ʻo ka moeʻuhane o ke noho mau ʻana o ke kanaka i loko o ka ʻōnaehana solar ua kokoke loa e lilo i mea maoli.

