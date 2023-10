ʻO ka pilikia o nā Asteroids kokoke i ka honua: Nā ho'āʻo pale honua a NASA

ʻO ka ʻāpana Planetary Defense o NASA ke kuleana no ka nānā ʻana a me ka ʻike ʻana i nā asteroids e hiki ke hahau i ka Honua a hoʻomake nui. ʻOiai he mea paʻakikī paha ka hana, ua hiki i ka holomua o ka ʻenehana ke nānā a ʻike i kēia mau mea kokoke i ka Honua.

ʻO ka infographic hou loa i hoʻokuʻu ʻia e NASA e hoʻomālamalama i ka heluna o kēia manawa o nā asteroids kokoke i ka Honua. Ma ʻAukake 2023, aia ma kahi o 32,000 mau asteroids i ʻike ʻia ma kahi kokoke i ko kākou honua. He paʻakikī ka ʻike ʻana i kēia mau asteroids, no ka mea, ʻaʻole lākou e hoʻokuʻu i ko lākou kukui ponoʻī. Akā, hilinaʻi nā telescopes i ka ʻike ʻana o ka lā i ko lākou ʻili e ʻike iā lākou.

ʻO ka hoʻāʻo ʻana e ʻimi a nānā i kēia mau asteroids he mea kupanaha, me ka ʻoi aku o 405 miliona mau ʻike i waiho ʻia e nā mea hoʻomaka a me nā ʻoihana astronomers i ka Minor Planet Center, kahi kikowaena kikowaena o ka hoʻolālā pale honua o NASA. Eia nō naʻe, hōʻike ka infographic i kahi ʻoiaʻiʻo pilikia: mai loko o kēlā mau asteroids kokoke i ka Honua, ʻoi aku ka nui ma mua o 32,000 ma mua o 10,000 mika ke anawaena. Inā kū kekahi o kēia mau mea me ka Honua, hiki iā lākou ke hoʻopau i nā kūlanakauhale holoʻokoʻa.

No ka hoʻohālikelike ʻana i ka nui o ka luku ʻana, ua manaʻo ʻia ʻo Chelyabinsk meteor i hahau iā Rūsia ma 2013 ma kahi o 20 mau mika ke anawaena. ʻOi aku ka pōʻino o ka asteroid i ʻehiku ʻoi aku ka nui, a hiki i ka honua a hoʻonui i ka pōʻino. Ma muli o kona wahi hopena, hiki i kēlā asteroid ke hoʻopau i nā miliona o nā ola.

ʻOiai ka nele o nā asteroids i ʻike ʻia i kēia manawa ma kahi papa kuʻi me ka Honua, ʻo ka helu weliweli loa i ka infographic ʻo ka manaʻo o ka poʻe loea o NASA ua ʻike wale mākou ma lalo o ka hapalua o nā asteroids kokoke i ka Honua o kēia nui. Ua manaʻo ʻia aia ma mua o 14,000 140-mika-ākea asteroids i ʻike ʻole ʻia, me kahi o 50 1-kilomita-ākea ākea.

ʻO ke kaiāulu pale honua, ʻo ia hoʻi nā hui like ʻole, ke kūpaʻa nei i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ko mākou ʻike i kēia mau mea hoʻoweliweli. He mea hoʻomanaʻo ka infographic i ka wikiwiki e hoʻomau i ka ʻimi a me ka hahai ʻana i kēia mau asteroids kokoke i ka Honua. ʻO nā hana a pau, me ka hoʻolaha ʻana o ka ʻike ma o ka infographics, hiki ke kōkua i ka hoʻoulu ʻana i nā poʻe e komo i ka ʻimi no kēia mau mea lani weliweli.

