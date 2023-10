ʻIke ʻia ʻo Jupiter's Mysterious Jet Stream e ka NASA's James Webb Space Telescope

Ua kiʻi ʻo James Webb Space Telescope o NASA i kahi kiʻi o kahi hiʻohiʻona i ʻike ʻole ʻia ma ka lewa o Jupiter. Hōʻike ke kiʻi i kahi kahawai mokulele holo wikiwiki e holo ana ma luna o 3,000 mau mile a noho ma luna o nā papa ao nui ma ka equator o Jupiter.

ʻO ka mea kākau alakaʻi ʻo Ricardo Hueso o ke Kulanui o ka ʻāina Basque ma Bilbao, Sepania, ua hōʻike i ke kahaha i ka ʻike ʻana, me ka ʻōlelo ʻana, "ʻO ka mea a mākou i ʻike mau ai he polū polū i ka lewa o Jupiter ke ʻike ʻia nei he mau hiʻohiʻona hiki iā mākou ke hahai me ka wikiwiki o ka honua. hoʻololi.”

Hōʻike ke kahawai jet i kahi ʻōnaehana hoʻoikaika a me ka neʻe wikiwiki ʻana ma Jupiter. Hāʻawi kēia ʻike i ka mālamalama hou i ka paʻakikī a me ka ulu ʻana o ka lewa o nā pilikua kinoea e like me Jupiter.

ʻO ke kiʻi i paʻa ʻia e ka James Webb Space Telescope e hāʻawi i nā kikoʻī kupanaha o nā piko ao o Jupiter, aurorae, a me nā apo nāwaliwali. He ʻāpana ia o kahi noiʻi nui i alakaʻi ʻia e NASA e hoʻomaopopo i nā kaʻina hana a me nā hiʻohiʻona o ka pilikua kinoea.

ʻO ka loaʻa ʻana o ke kahawai jet e hoʻohui i ko mākou ʻike i ka hoʻoikaika ʻana o ka lewa o Jupiter a hōʻike i ke koʻikoʻi o nā telescope kiʻekiʻe e like me ka James Webb Space Telescope i ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o ko kākou ao.

(Kumu: NASA)

Nā wehewehena:

– ʻO ke kahawai ʻo Jet: He ʻea ea wikiwiki a haiki i loaʻa i ka lewa o ka Honua, ke kuleana mau i ke ʻano o ke aniau a me ka neʻe ʻana o ka ea.

- Gas Giant: He honua nui i haku ʻia me ka hydrogen a me ka helium, e like me Jupiter a me Saturn.

Sources:

– NASA: https://www.nasa.gov/