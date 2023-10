Hōʻike ʻia ke kiʻi hou o Jupiter i ka nani huna a me ke ʻano noʻonoʻo

Ua wehe koke ʻo Nasa i kahi kiʻi hoʻohiwahiwa o ka hui nui ʻo Jupiter, e hōʻike ana i kahi ʻano like ʻole me kahi helehelena Picasso-style. ʻO ke kiʻi, i kiʻi ʻia e ka mokulele Juno i kāna lele 54th kokoke i nā ʻāpana ʻākau loa o Jupiter, ua loaʻa i ka manaʻo nui ma ka moʻolelo Instagram a Nasa.

Hōʻike ke kiʻi i nā ao wiliwili o ka honua, e like me nā maka ʻelua, ka ihu, a me ka waha, e hoʻomanaʻo ana i kahi pena Picasso. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo he hopena kēia mau hiʻohiʻona o ka manaʻo noʻonoʻo i kapa ʻia ʻo pareidolia-ʻo ke ʻano o ke kanaka e ʻike i nā ʻano maʻamau, e like me nā helehelena, i ka randomness. Ua ʻōlelo haʻahaʻa ʻo Nasa i ke ʻano like, me ka ʻōlelo ʻana, "OK. Makemae au iā ia. Picasso!”

ʻO Jupiter, me kona nui nui a me ka dynamics ea, hāʻawi i kahi kāwele no ka pāʻani ʻana i nā kukui a me nā aka, e hopena i nā kiʻi kupanaha. Ma kēia kiʻi ponoʻī, ua uhi ʻia ka hapalua o ka maka o Jupiter i ka pouli, e hōʻike ana i kona ʻaoʻao pō. I kēia manawa, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ʻo nā ʻōniʻoniʻo o nā ao i ʻauʻau ʻia i ka lā e hāʻawi i kahi ʻokoʻa ʻē aʻe.

Ua kiʻi ka mokulele Juno i kēia kiʻi hoʻohiwahiwa mai kahi mamao o 4,800 mau mile ma luna o nā ao o Jupiter. Ke hoʻomau nei ʻo ia i kāna ʻimi ʻana, hāʻawi ʻo Juno i nā ʻepekema i nā ʻike koʻikoʻi i ka haku mele ʻana, ka hoʻolālā, a me ka dynamics o ka lewa o ka honua.

ʻO ke ʻano o ka pareidolia ua paʻa loa i loko o ke kanaka. Hoʻopuka pinepine ia i ka nānā ʻana i nā ʻano abstract a i ʻole nā ​​​​mea hoʻouluulu, e like me nā ao a i ʻole nā ​​mea ola ʻole, e alakaʻi ana i ka mea nānā e ʻike i nā hiʻohiʻona a me nā helehelena maʻamau. Ua pili mua me ka psychosis, ua ʻike ʻia ʻo pareidolia i kēia manawa he ʻāpana maʻamau o ka ʻike kanaka.

Ua hōʻike ʻia kēia kiʻi e Nasa ma ʻOkakopa 25, i hui pū me ka lā hānau 142 o ka mea pena kaulana, ʻo Picasso. He mea ia e hoʻomanaʻo ai i ka nani hoʻohiwahiwa o ko kākou ao holoʻokoʻa a me nā ʻano hoihoi e ʻike ai ko kākou naʻau i ka honua a puni kākou.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

He aha ka pareidolia?

ʻO Pareidolia kahi hanana noʻonoʻo kahi e ʻike ai ka poʻe i nā hiʻohiʻona maʻamau, e like me nā maka a i ʻole nā ​​​​ʻano ʻike ʻia, i nā mea hoʻoulu ʻole a i ʻole nā ​​​​mea hoʻohihi. He ʻike maʻamau a loaʻa pinepine i ka nānā ʻana i nā mea e like me nā ao, nā pōhaku, a i ʻole nā ​​puka uila.

Pehea i hopu ai ʻo Nasa i ke kiʻi o Jupiter?

ʻO ke kiʻi o Jupiter, e hōʻike ana i ka helehelena Picasso-style, ua hopu ʻia e ka mokulele Juno i ka wā o kāna lele 54th kokoke i ka honua. Aia ka mokulele ma kahi o 4,800 mau mile ma luna o nā ao o Jupiter, e ʻae iā ia e hopu i nā kikoʻī hoʻonani o ka pilikua kinoea.

He ʻike kanaka maʻamau anei ka pareidolia?

ʻAe, ua manaʻo ʻia ʻo pareidolia he ʻāpana maʻamau o ka ʻike kanaka. ʻOiai ua pili mua ia me nā hōʻailona o ka psychosis, ʻike ʻia ka noiʻi ʻana i ka manaʻo o ka ʻike ʻana i nā ʻano maʻamau i nā hoʻoulu ʻokoʻa he mea maʻamau ia i ke ola o kēlā me kēia lā.

ʻO wai ʻo Picasso?

ʻO Pablo Picasso he mea pena kiʻi kaulana ʻo Sepania i manaʻo nui ʻia ʻo ia kekahi o nā kiʻi koʻikoʻi i ka hana kiʻi 20th-century. Ua ʻike ʻia ʻo ia no kāna mau haʻawina i nā ʻano hana like ʻole, me Cubism a me Surrealism. Ke hoʻomau nei ka hoʻohanohano ʻia ʻana o ka hana a Picasso no kāna hana hou a me ka ʻike noʻeau.

E ʻoluʻolu, e hāʻawi mai i ka URL o ka waihona mai kahi āu i lawe mua ai i ka ʻike.