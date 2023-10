Hōʻike ʻia ke kiʻi hou mai NASA i ka Annular Solar Eclipse ma luna o ʻAmelika ʻĀkau

ʻO kahi kiʻi hou i hoʻokuʻu ʻia e NASA e hōʻike ana i ka manawa kupaianaha i ʻike ai nā miliona o ʻAmelika i kahi eclipse lā annular ma ʻOkakopa 14. ʻO ke kiʻi, i kiʻi ʻia e ka mea kiʻi kiʻi EPIC o NASA ma luna o ka Deep Space Climate Observatory, e hōʻike ana i ka pōʻeleʻele o ka Honua i ka hala ʻana o ka mahina i mua o ka lā.

Hana ʻia kahi pōhinahina lā annular i ka wā e hele ai ka malu o ka mahina i ka Honua, e hana ana i ka hopena "apo o ke ahi" no ka poʻe ma kahi kūpono i ka manawa kūpono. He mea koʻikoʻi kēia eclipse no ka mea ua hele ʻo ia ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa, kahi mea i hana ʻole ʻia mai ka makahiki 2012.

Ua lawe ʻia ke kiʻi mai kahi lae ma kahi o 1.5 miliona mau kilomita mai ka Honua, ma waena o ka lā a me ko kākou honua. ʻO kēia hiʻohiʻona e ʻike liʻiliʻi ka mahina ma ka lewa ma mua o kona ʻano maoli. Ua hoʻomaka ke ala eclipse ma Oregon a neʻe i ka hikina hema, me ka ʻike ʻia ma Oregon, Nevada, Utah, New Mexico, Texas, nā ʻāpana o Kaleponi, Idaho, Colorado, a me Arizona.

Ua loaʻa ke aka eclipse piha i ka hola 11:58 i ke kakahiaka Waena Waena a hiki ke ʻike ʻia e ka poʻe e hoʻohana ana i nā maka maka kūpono. He mea nui ia e pale aku i kou mau maka i ka wā e nānā ana i ka pō o ka lā e pale aku i ka pōʻino.

ʻOiai ua hoʻonohonoho ʻia ka eclipse annular e hiki mai ana ma US no Iune 21, 2039, e pōʻeleʻele ana ka lā holoʻokoʻa i ka lewa mai Texas a Maine ma ʻApelila 8, 2024. E makaʻala i kēia mau hanana lani kupaianaha!

Sources:

- ʻO ka mea kiʻi kiʻi EPIC o NASA ma luna o ka Deep Space Climate Observatory

- ʻO ka mea hoʻoponopono o ka National Geographic a me ka loea o ka lewa ʻo Allie Yang

– ʻO Angelica Stabile o Fox News Digital

– ʻO Fox News Lifestyle

'Ōlelo Aʻo: ʻAʻole i hoʻokomo ʻia nā URL o nā ʻatikala kumu.