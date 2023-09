Hāʻawi maikaʻi ʻia ʻo Asteroid Sample i ka Honua e NASA Space Capsule

Ua hoʻihoʻi maikaʻi ʻia kahi capsule space NASA e lawe ana i ka laʻana lepo nui loa mai ka ʻili o kahi asteroid i ka Honua. ʻO ka capsule, kahi ʻāpana o ka misionari OSIRIS-REx, i hoʻokuʻu ʻia i ka wao nahele ʻo Utah ma hope o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana mai ka mokulele robotic. Ua hōʻailona kēia i ke kolu o ka hoʻihoʻi ʻia ʻana o kahi laʻana asteroid i ka Honua no ka nānā ʻana, ʻo ia ka mea nui loa a hiki i kēia lā.

Ua hōʻiliʻili ʻia ka laʻana i ʻekolu makahiki i hala aku nei mai Bennu, kahi asteroid waiwai nui i ka carbon. Hoʻokaʻawale ʻia ʻo Bennu ma ke ʻano he "mea kokoke i ka Honua" ma muli o kona pili kokoke i ko kākou honua. He mea hoihoi loa ia i ka poʻe ʻepekema no ka mea ʻaʻole i loli kona kemika a me ka mineralogy mai kona hoʻokumu ʻia ʻana he 4.5 biliona makahiki i hala. Hiki i ka asteroid ke loaʻa nā molekole organik e hiki ke hāʻawi i nā ʻike waiwai i ke kumu o ke ola.

ʻO ka OSIRIS-REx spacecraft, i hoʻokuʻu ʻia i ka makahiki 2016, ua hoʻopau ʻo ia ma kahi o ʻelua mau makahiki e kaʻapuni ana iā Bennu ma mua o ka hōʻiliʻili ʻana i ka hāpana ma ʻOkakopa 2020. Ma hope o ka haʻalele ʻana mai ka asteroid i Mei 2021, ua huakaʻi ka mokulele 1.9 biliona kilomika i ka Honua. I kona iho ʻana, ua hiki ka capsule i ka mahana o 2800 ° C ma mua o ka hoʻolohi ʻana o nā parachutes i kona wikiwiki, e ʻae ai i kahi pae mālie i ka wao nahele ʻo Utah.

ʻO ka laʻana, i manaʻo ʻia ma kahi o 250 grams ka nui, e nānā ʻia i loko o kahi "lumi maʻemaʻe" ma ka hoʻāʻo ʻana a me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana o Utah ma mua o ka lawe ʻia ʻana i ka Johnson Space Center o NASA ma Houston. Mai laila mai, e puʻunaue ʻia i nā ʻepekema i loko o nā hale hana a puni ka honua no ka nānā hou ʻana.

ʻO ka mokuahi OSIRIS-REx, ua hoʻopau maikaʻi i kāna huakaʻi me Bennu, ua mākaukau e ʻimi i kahi asteroid kokoke i ka Honua i kapa ʻia ʻo Apophis.