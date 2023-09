Hoʻonoho ʻia ʻo NASA Capsule i ka ʻāina ma ka wao nahele ʻo Utah e lawe ana i nā laʻana asteroid nui loa i hōʻiliʻili ʻia

Hoʻolālā ʻia kahi capsule NASA e pae i ka wao nahele ʻo Utah i ka lā Lāpule, e lawe pū ana me ia i nā mea hoʻohālike asteroid nui loa i hōʻiliʻili ʻia. ʻO ka Osiris-Rex probe, i hoʻokuʻu ʻia ma 2016, ua pae ma luna o ka asteroid Bennu a hōʻiliʻili ma kahi o ʻeiwa mau auneke o ka lepo mai kona ʻili. Makemake nā kānaka ʻepekema e aʻo i ka laʻana i mea e ʻike maikaʻi ai i ka hoʻokumu ʻana o kā mākou ʻōnaehana solar a me ka lilo ʻana o ka Honua i mea e noho ai. E hāʻawi pū ka laʻana i nā ʻike i nā ʻano asteroids i hiki ke hoʻoweliweli i ka Honua.

Ua wehewehe ʻo NASA Administrator Bill Nelson i ka hoʻihoʻi ʻana mai he "moʻolelo" a hoʻohālikelike ʻia me nā pōhaku o ka mahina ʻo Apollo i hoʻi i ka Honua. ʻO ka hoʻihoʻi ʻana o ka capsule e komo i kahi hana ʻino, me ka iho ʻana o ke ahi ma ka lewa o ka Honua. E hoʻolōʻihi ka capsule i kona iho ʻana me ʻelua parachutes, me ka hiki ke hiki i kahi "pae paʻakikī" inā ʻaʻole lākou e kau pololei. Inā kūleʻa, e lawe ʻia ka laʻana i ka Johnson Space Center o NASA ma Houston, Texas.

Ke kali nei ka ʻepekema ʻepekema i nā hopena o ka loiloi ma ka hāpana, e hoʻolaha ʻia ma ka hālāwai nūhou ma ʻOkakopa 11. E mālama ʻia ka hapa nui o ka hāpana no ka noiʻi e hiki mai ana, ʻoiai e hoʻohana ʻia kahi hapa no nā hoʻokolohua koke. E hoʻouna ʻia kekahi o ka laʻana i Iapana a me Kanada, ka mea i hui pū ma ka misionari.

He mea koʻikoʻi ke aʻo ʻana i nā asteroids no ka hoʻomaopopo ʻana i ka hoʻokumu ʻana a me ka ulu ʻana o ka ʻōnaehana solar. Manaʻo nā kānaka ʻepekema ua hāʻawi nā asteroids i nā mea kūlohelohe a hiki i ka wai i ka Honua, e kōkua ana i ka hoʻomohala ʻana o ke ola. ʻO Bennu, ʻoi aku ka hoihoi ma muli o kāna ʻano kalapona waiwai a me ka loaʻa ʻana o nā molekole wai i hoʻopaʻa ʻia i loko o nā minela. He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ka haku mele ʻana o Bennu no nā hoʻāʻo e hiki mai ana e hoʻēmi i ka pilikia o kahi hui asteroid me ka Honua.

Nā kumu: NPR, Space.com