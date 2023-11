Ua wehe ʻo NASA i nā palena hou

Ua hoʻokō ʻo NASA i kahi holomua nui i ka hoʻololi ʻana i ke kamaʻilio ākea lōʻihi, me ka hoʻohana ʻana i nā lasers ikaika e hoʻouna i ka ʻikepili ma nā wahi mamao loa. ʻO ka holomua hou o ka Psyche spacecraft e hōʻoia i ka hiki o kēia ʻōnaehana kamaʻilio optical revolutionary, i kapa ʻia ʻo DSOC (Deep Space Optical Communication), e hōʻailona ana i kahi mea nui i ka ʻimi ʻana i ka lewa.

I ka hoʻāʻo hoʻāʻo ʻāina i hana ʻia ma mua o kēia mahina, ua hōʻike ʻia ka mokulele Psyche, i hoʻomaka ʻia e noiʻi i kahi asteroid, i ka hiki o ka ʻōnaehana kamaʻilio optical hoʻokolohua. Ma kahi kokoke i 10 miliona mau mile ka mamao, ua loaʻa a hoʻouna maikaʻi ka mokulele i ka ʻikepili me ka hoʻohana ʻana i nā lasers infrared kokoke, e hōʻike ana i ka hōʻike mamao loa o nā kamaʻilio optical.

Me kēia hoʻokō, manaʻo ʻo NASA e lanakila i nā palena o ke kamaʻilio lekiō kuʻuna a hiki i ka hoʻouna ʻana i ka ʻikepili i nā wikiwiki kiʻekiʻe. ʻO ka pahuhopu lōʻihi ka hoʻokō ʻana i nā wikiwiki huakaʻi data ma waena o 10 a 100 mau manawa ʻoi aku ka wikiwiki ma mua o ka hiki i kēia manawa, e hoʻolalelale ana i ka hiki ke kamaʻilio lewa i nā pae ʻike ʻole.

ʻO ka hoʻāʻo kūleʻa e wehe i ka nui o nā mea hiki no nā mikiona mokulele e hiki mai ana. Hiki ke hoʻouna ʻia nā kiʻi hoʻonā kiʻekiʻe a hiki i ka hiki ke hoʻoheheʻe ʻia ma o nā lasers ikaika, hoʻonui i ka maikaʻi a me ka nui o nā ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia mai ka lewa. Hāʻawi kēia holomua i ke ala no ka ʻimi ʻoi aku ka maikaʻi, e hiki ai i ka hōʻiliʻili ʻikepili wikiwiki a me ke kamaʻilio manawa maoli me nā misionari lewa hohonu.

Hoʻohana ka ʻōnaehana DSOC ma o ka hoʻohana ʻana i nā kukui laser i hoʻokuʻu ʻia mai kahi mākaʻikaʻi ma Kaleponi. Hoʻopaʻa ka mokulele Psyche i ka beacon laser, e kuhikuhi ana i ka transceiver e kuhikuhi i ka downlink i kahi mākaʻikaʻi ʻokoʻa hiki ke hoʻokaʻawale i nā hōʻailona. Hoʻopau kēia ʻano hana hou i ka pono o nā ʻōnaehana kamaʻilio antenna kuʻuna, e hoʻololi iā lākou me ka ʻenehana laser kiʻekiʻe.

ʻO ka loaʻa ʻana o NASA ma ke kamaʻilio ākea lōʻihi e hōʻike ana i ka manaʻo o ka ʻoihana e hoʻokau i nā palena o ka ʻimi. Me ka hōʻike kūleʻa o DSOC, lawe mai ʻo NASA iā mākou i kahi ʻanuʻu kokoke i ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o ke ao holoʻokoʻa a lanakila i nā palena hou.

NPP

Pehea e hana ai ka ʻōnaehana kamaʻilio optical o NASA?

ʻO ka ʻōnaehana kamaʻilio optical o NASA, i kapa ʻia ʻo DSOC (Deep Space Optical Communication), hoʻohana i nā lasers ikaika e hoʻouna a loaʻa i ka ʻikepili ma nā wahi mamao loa o ka lewa. Hāʻawi nā kukui laser i hoʻokuʻu ʻia mai kahi mākaʻikaʻi i kahi kuhikuhi no ka mokulele e laka a hoʻonohonoho i kā lākou transceivers, e hiki ai ke hoʻoili ʻikepili.

He aha nā mea maikaʻi o ke kamaʻilio optical ma mua o ke kamaʻilio alapine radio kuʻuna?

Hāʻawi ka kamaʻilio Optical i nā wikiwiki kiʻekiʻe a me ka bandwidth ʻoi aku ka nui ma mua o ke kamaʻilio alapine radio kuʻuna. ʻO kēia ka mea e hiki ai i ka hoʻouna ʻana i ka ʻikepili wikiwiki, e ʻae ana i ka hoʻouna ʻana i nā kiʻi kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me nā mana hiki ke kahe mai nā mikiona hohonu.

Pehea ka manaʻo o NASA i ka hoʻohana ʻana i kēia holomua i ka ʻimi ʻana i ka lewa e hiki mai ana?

Manaʻo ʻo NASA e hoʻohana i nā hiki o ka kamaʻilio optical e hoʻomaikaʻi i nā misionari ʻimi. Hoʻopili kēia i ka ʻae ʻana i ka hōʻiliʻili ʻikepili wikiwiki, kamaʻilio manawa maoli me nā mikiona ākea hohonu, a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka pono holoʻokoʻa i ke kamaʻilio lewa. ʻO ka hoʻāʻo kūleʻa me ka mokulele Psyche e hōʻike ana i kahi hana koʻikoʻi i ka hoʻokō ʻana i kēia mau pahuhopu.