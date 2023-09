Hoʻonohonoho ʻia ka OSIRIS-REx Capsule o NASA i ka ʻāina me kahi laʻana Asteroid

Ua hoʻolālā ʻia ka capsule OSIRIS-REx o NASA e pae i ka parachute ma ka wao nahele ʻo Utah i ka lā Lāpule, e hōʻailona ana i ka pau ʻana o kāna misionari ʻehiku makahiki. Inā kūleʻa ka pae ʻana, ʻo ia ke kolu a me ka nui o ka asteroid sample i lawe ʻia mai i ka Honua.

Hoʻokuʻu ʻia me ka hui pū ʻana me ke Kulanui o Arizona i Kepakemapa 2016, ua manaʻo ka misionari OSIRIS-REx e hōʻiliʻili i nā laʻana mai Bennu, kahi asteroid kokoke i ka Honua i waiwai i ke kalapona. Ma hope o ʻehā makahiki, ua pae maikaʻi ka capsule ma luna o ka ʻili o Bennu a hōʻiliʻili ma kahi o 250 grams o ka lepo.

Ua wehewehe ka mea ʻepekema NASA ʻo Amy Simon i ka hoʻihoʻi ʻana o ka laʻana e hiki mai ana ma ke ʻano he "historic," me ka ʻike ʻana ʻo ia ka mea nui loa i lawe ʻia mai ka pōhaku o ka mahina ʻo Apollo. Manaʻo ʻia nā laʻana e hāʻawi i nā ʻike waiwai i ka hoʻokumu ʻana o kā mākou ʻōnaehana solar a me ka noho ʻana o ka Honua.

ʻO ka pae palekana o ka capsule i manaʻo ʻia he pōʻino, akā manaʻo nā luna misionari ma NASA e pili ana i kahi "spot-on" touchdown. ʻO ka hoʻihoʻi maikaʻi ʻana o ka sample asteroid he mea koʻikoʻi ia no ka misionari a no ka ʻimi asteroid e hiki mai ana.

