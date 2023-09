Manaʻo ʻo NASA i ka manawa o ka Asteroid Bennu e kūʻē i ka honua, hiki ke hoʻopilikia i ka ʻāpana o Texas

Ua hāpai ka poʻe ʻepekema NASA i nā hopohopo e pili ana i ka hiki ʻana o ka asteroid Bennu e hui pū me ka Honua i ka wā e hiki mai ana, e hoʻoweliweli ana i kahi wahi e like me Texas. ʻO Bennu kahi mea kokoke i ka Honua (NEO) e hele ana ma ka honua ma kahi o kēlā me kēia ʻeono makahiki a ua nānā ʻia mai kona loaʻa ʻana i Kepakemapa 1999.

Wahi a ka poʻe akamai, aia kahi manawa e hiki ai iā Bennu ke hele i loko o kahi "kaumaha kī," e hoʻololi ana i kona alahele a hoʻokomo iā ia ma kahi papa kuʻi me ka Honua i ka makahiki 2182. ʻO kahi noiʻi hou i mālama ʻia e ka hui ʻepekema OSIRIS-REx e hōʻike ana ʻo Bennu He 0.037% ka manawa (1 i ka 2,700) o ka hahau ana i ka Honua, ma muli o kona lele lele ana ma 2135.

ʻOi aku ka liʻiliʻi o ka nui a me ka nui o ka asteroid Bennu i ka hoʻohālikelike ʻana i ka asteroid nāna i hoʻopau i nā dinosaurs 66 miliona mau makahiki i hala. ʻO Bennu wale nō ka hapakolu o ka mile ka laulā, ʻoi aku ka nui o ʻekolu poloka kūlanakauhale. ʻOiai ka liʻiliʻi liʻiliʻi, ʻo ka hopena o Bennu ma ka Honua e hoʻokuʻu i ka ikehu e like me 1,200 megatons, ʻo ia ka 24 mau manawa ʻoi aku ka ikaika ma mua o nā mea kaua nuklea i hana ʻia e ke kanaka.

Ua ʻōlelo ʻo Davide Farnocchia, ke alakaʻi noiʻi mai ka Center for Near-Earth Object Studies, i ka pololei o ka helu ʻana o ka asteroid. Ua hāʻawi ka ʻikepili OSIRIS-REx i ka ʻike kikoʻī hou aku, e ʻae ana i nā ʻepekema e hoʻāʻo i nā palena o kā lākou mau hiʻohiʻona a wānana pololei i ke ala e hiki mai ana o Bennu a hiki i 2135.

ʻOiai ua manaʻo ʻia he haʻahaʻa ka manawa o Bennu e hui pū ai me ka Honua, ʻo ka nānā mau ʻana a me ka noiʻi hou ʻana o ka asteroid he mea nui ia e hāʻawi i kahi ʻike maikaʻi o kona ala e hiki mai ana. Me ka holomua o ka ʻenehana a me ka noiʻi hou aʻe, manaʻo ka poʻe ʻepekema e hoʻomohala i nā hoʻolālā e hoʻēmi i nā hopena asteroid a mālama i ko mākou honua i ka wā e hiki mai ana.

