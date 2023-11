ʻO ka nānā ʻana i ka lewa a me ka mahina mai ka lewa mai

Ua kiʻi ʻia kahi kiʻi kupaianaha mai ka lewa i ka pūnaewele me ka ʻino, e hōʻike ana i ka nani kupaianaha o ko mākou honua honua. Kiʻi ʻia e ka NASA's International Space Station (ISS) i ka lā 14 o Nowemapa, ua hōʻike kēia kiʻi hoʻohiwahiwa i ke ʻano 'airglow' hoʻohiwahiwa o ka Honua me ka ʻālohilohi ʻana o ka mahina ma luna pono.

Hōʻike ka Airglow i ka hoʻokuʻu iki ʻana o ka mālamalama e ka lewa o ka Honua i ka pō. Hana ʻia ia i ka wā e hauʻoli ai nā molekala i ka lewa e ka pāhawewe lā i ke ao a laila hoʻokuʻu i kēlā ikehu e like me ke kukui ʻālohilohi i ka pō. ʻOiai ʻaʻole ʻike ʻia e ka maka ʻōlohelohe mai ka ʻili, ua ʻike ka poʻe astronau ma luna o ka ISS i kēia hiʻohiʻona ethereal mai ka lewa a ua ʻoluʻolu e kaʻana like i kā lākou mau kiʻi weliweli me mākou.

Hōʻike ke kiʻi i ka hulahula maʻalahi ma waena o ka ʻōlinolino o ka Honua a me ka ʻālohilohi mālie o ka mahina. Me ka lewa o ka honua e pena ana i ka lani me kahi ʻōmaʻomaʻo ʻōmaʻomaʻo, hoʻohui ka mahina i kahi pā hou o ka nani, e hoʻomālamalama ana i ka pōʻeleʻele me kona ʻōlinolino mālie. ʻO ka ʻokoʻa ma waena o ka ʻālohilohi o ka lewa a me ka mālamalama haʻihaʻi o ka mahina e hana i kahi hiʻohiʻona lani maoli - kahi hui o ka cosmic kamahaʻo a me ka maluhia.

ʻAʻole hōʻike wale kēia kiʻi kupaianaha i ka nani kupaianaha o ko kākou honua akā hāʻawi pū kekahi i kahi hiʻohiʻona hou i ka nui a me nā mea kupanaha o ke ao holoʻokoʻa. He mea ia e hoʻomanaʻo ai i nā hiʻohiʻona weliweli e hiki ke ʻike wale ʻia mai ka ʻaoʻao o ka lewa, e hoʻāla ana i ko mākou manaʻo hoihoi a me ke kahaha.

NPP:

Q: He aha ka airglow?

A: ʻO Airglow e pili ana i ka hoʻokuʻu ʻana o ka mālamalama e ka lewa o ka Honua i ka pō. Hana ʻia ia i ka wā e hoʻohauʻoli ʻia ai nā molekala i ka lewa e ka pāhawewe lā i ke ao a laila e hoʻopuka i kēlā ikehu e like me ke kukui ʻālohilohi i ka pō.

Nīnau: Pehea i paʻa ai ke kiʻi?

A: Ua kiʻi ʻia ke kiʻi e ka International Space Station (ISS) o NASA ma Nowemapa 14.

Nīnau: Hiki ke ʻike ʻia ka lewa mai ka ʻili honua?

A: ʻAʻole, ʻaʻole ʻike ʻia ka lewa e ka maka ʻōlohelohe mai ka ʻili. Eia naʻe, hiki ke nānā ʻia a hopu ʻia e nā astronauts mai ka lewa.