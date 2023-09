Ua pilikia anei ka Misiona Solar Aditya-L1 o India?

Hōʻuluʻulu manaʻo: Ua hālāwai ʻo Parker Solar Probe o NASA i kekahi o nā ʻino lā ikaika loa i hoʻopaʻa ʻia. Ua hāpai kēia i nā hopohopo e pili ana i ka palekana o ka misionari solar mua o India, ʻo Aditya-L1. Eia naʻe, manaʻo ka poʻe akamai ʻaʻole hiki ke hoʻopilikia ʻia ʻo Aditya-L1 e nā ʻino ma muli o kona mamao mai ka lā a me nā hana pale i hana ʻia i kāna hoʻolālā.

Ua hoʻomaka maikaʻi ʻo ISRO ka ʻoihana mokulele o India i ka misionari solar Aditya-L1 ma Kepakemapa 2, 2023. Ke hele nei ka mokulele i kona wahi hope loa, ʻo ka Lagrange 1 Point, kahi e nānā ai i ka lā. Ua hōʻike ʻia ka pou blog hou a NASA i ka hālāwai ʻana o Parker Solar Probe me kahi Coronal Mass Ejection (CME) ikaika, a i ʻole ʻino lā. ʻOiai ke hāpai nei kēia i nā nīnau e pili ana i ka hoʻoweliweli ʻana iā Aditya-L1, ke kūpaʻa nei ka poʻe loea i kona palekana.

ʻO ka hui ʻana o ka Parker Solar Probe me ka CME he hanana koʻikoʻi no NASA, e hāʻawi ana i ka ʻikepili waiwai no ke kaiāulu ʻepekema. Eia naʻe, ʻo ka mamao ma waena o Aditya-L1 a me ka lā, he 1.5 miliona mau kilomita wale nō ke hoʻohālikelike ʻia me 6.9 miliona mau kilomita o Parker Solar Probe, e hōʻemi nui i ka pilikia. Hoʻohui ʻia, ua kūkulu ʻia ʻo Aditya-L1 me ka hoʻohana ʻana i nā alloys kūikawā a me nā mea e pale ai iā ia mai nā pōʻino like ʻole, me nā ao CME.

ʻO nā CME nā pele nui mai ka lewa waho o ka lā e hiki ke hoʻopilikia i ka lewa lewa, e pili ana i nā satelite, nā ʻōnaehana kamaʻilio, nā ʻenehana hoʻokele, a me ka hoʻopau ʻana i ka mana o ka honua. Ua hoʻoneʻe ka CME i nā ʻāpana lepo a hiki i ʻeono miliona kilomita mai ka lā. ʻOiai ʻo kēia hoʻoweliweli kūpono, manaʻo ka poʻe loea ʻo ka hoʻolālā a me ka mamao o Aditya-L1 e hōʻoia i kona ola.

I ka hopena, ʻoiai ʻo Parker Solar Probe i kū i kahi ʻino ikaika o ka lā, ʻaʻole i manaʻo ʻia ʻo Aditya-L1 solar mission i ka pōʻino koke. Me ka hana holomua o ka mokulele a me ka mamao mai ka lā, ua manaʻo ʻia e kū i nā CME kūpono a hoʻomau i kāna misionari e nānā i ka lā.

Sources:

- NASA Parker Solar Probe

- Hui ʻImi ʻImi ʻĀina (ISRO)