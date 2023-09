Nā Horizons Hou a me Hubble Telescope Hui e nānā iā Uranus a me Neptune

ʻO ka New Horizons spacecraft, kaulana no kona lele ʻana o Pluto i ka makahiki 2015, ke hoʻomaka nei i kahi misionari hou e nānā iā Uranus a me Neptune. ʻO kēia mau hōkūhele mamao ʻelua ka mea liʻiliʻi loa i kipa ʻia ma kā mākou ʻōnaehana solar a hāʻawi i kahi manawa kūʻokoʻa no nā ʻepekema e hōʻiliʻili i ka ʻike hou aku e pili ana iā lākou. No ke kōkua ʻana i kēia hana, ke ʻōlelo nei ʻo NASA i nā astronomers amateur e hoʻouna i kā lākou nānā ʻana iā Uranus a me Neptune.

ʻO Voyager 2 wale nō i kipa pōkole iā Uranus a me Neptune i ka wā ma mua, e kaupalena ana ka ʻike i loaʻa iā mākou e pili ana i kēia mau honua. Hāʻawi ʻo New Horizons i kahi hiʻohiʻona i hope o nā hīkū mai kona kūlana ma ka Kuiper Belt, kahi e noho ai ʻo Pluto. E nānā ana ka Hubble Space Telescope i nā ʻaoʻao i hoʻomālamalama ʻia o nā hōkūhele, aʻo New Horizons e kiʻi i nā kiʻi o ko lākou mau ʻaoʻao pouli, me ka Lā ma kahi mamao.

He mea koʻikoʻi ka nānā ʻana o ka poʻe ʻōpio i ka pena ʻana i ke kiʻi piha o nā hīnaʻi, no ka mea hiki iā lākou ke hahai i nā hiʻohiʻona e like me nā hiʻohiʻona ʻālohilohi i nā lewa o Uranus a me Neptune. Me ka liʻiliʻi o ka manawa nānā no New Horizons a me Hubble, hiki i ka ʻikepili amateur ke hoʻomau i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ko mākou ʻike no kēia mau honua mamao.

No ka hāʻawi ʻana, hiki i nā astronomers amateur ke hoʻolaha i kā lākou mau kiʻi o Uranus a me Neptune ma ka pūnaewele me ka hoʻohana ʻana i ka hashtag #NHIceGiants ma X (i kapa ʻia ʻo Twitter) a i ʻole Facebook. ʻO kahi ʻē aʻe, hiki ke waiho ʻia nā kiʻi ma ka pūnaewele me ka ʻike pili e like me ka lā, ka manawa, a me ka bandpass kānana i hoʻohana ʻia.

ʻIke ʻia ʻo Uranus a me Neptune i ka hapa nui o ka pō, me ka piʻi ʻana a me ke kau ʻana o Uranus ma mua o Neptune. Hiki ke ʻike ʻia ʻo Uranus ma ka hui hōkū ʻo Aries ma waena o Jupiter a me nā Pleiades, ʻoiai ʻo Neptune ma ke komohana hema o Pisces. ʻO ka nānā ʻana i kēia mau hōkūhele mamao e pono ai ka hoʻomanawanui a me ka telescope nui, akā pono ka hoʻoikaika ʻana e hoʻonui i ko mākou ʻike i nā honua mamao loa o ka ʻōnaehana solar.

