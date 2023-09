Nā ʻāina Misiona NASA ma ʻAmelika Me nā Laʻana Asteroid Pristine

Ua pae maikaʻi ka mokulele OSIRIS-REx o NASA ma US me nā laʻana "maʻemaʻe" i hōʻiliʻili ʻia mai ka ʻili o Bennu asteroid i 2020. ʻO ka mokulele, i hoʻokuʻu ʻia ma 2016, he ʻāpana o ka misionari mua a NASA e hōʻiliʻili i nā laʻana mai kahi asteroid.

ʻO nā laʻana, i wehewehe ʻia e NASA ma ke ʻano he "mea maʻemaʻe mai Bennu," i manaʻo ʻia e hāʻawi i nā ʻepekema i kahi puka aniani kūʻokoʻa i ka hoʻokumu mua ʻana o ka ʻōnaehana solar ma kahi o 4.5 biliona makahiki i hala. ʻO Bennu, i ʻike ʻia e NASA i ka makahiki 1999, ua manaʻo ʻia ua hoʻokumu ʻia i loko o 10 miliona mau makahiki mua o ka hoʻokumu ʻana o ka ʻōnaehana solar. He 490m kona anawaena a he 85.5 miliona tona kona kaumaha.

Ua hoʻopaʻa pōkole ka mokulele OSIRIS-REx i ka ʻili o Bennu i ʻOkakopa 2020 e hōʻiliʻili i ka laʻana ma mua o ka hoʻokuʻu ʻana i ka asteroid. Ua mālama pono ʻia a mālama ʻia nā laʻana i ka wā o ka huakaʻi hoʻi i ka Honua.

ʻO Bennu, ka mea e hele kokoke ana i ka Honua i kēlā me kēia ʻeono makahiki, ua loaʻa iā ia ʻekolu mau hālāwai kokoke me ko kākou honua i ka makahiki 1999, 2005, a me 2011. I ka makahiki 2021, ua ʻōlelo ʻo nā kānaka ʻepekema mai ka hui OSIRIS-REx he hiki ke neʻe ʻo Bennu i loko o ka orbit o ka Honua a paʻi. me ko kakou honua ma ka mahina o Sepatemaba 2182. E kokua ana keia mikiona i na laana mai Bennu mai i ka noii hou ana a me ka hoomaopopo ana i kona haku mele ana a me ka hopena o ka honua.

ʻO ka hōʻea ʻana o ka mokulele OSIRIS-REx me nā laʻana he mea koʻikoʻi loa ia no NASA, e hāʻawi ana i nā ʻepekema i nā mea waiwai nui no ke aʻo ʻana. Paʻa kēia mau laʻana i ke kī no ka wehe ʻana i nā mea huna o ka mōʻaukala mua o kā mākou ʻōnaehana solar, e hoʻomālamalama i ka hoʻokumu ʻana o ka lā a me nā hōkū.

Sources:

– NASA

– Puna kiʻi: [inoa kumu]