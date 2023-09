Ke kū nei ka Misiona Hoʻi Hoʻi ʻo Mars ma Mars i ka maopopo ʻole, ʻike ʻia ka loiloi kūʻokoʻa

Ua loiloi ka papa loiloi kūʻokoʻa i ka hoʻolālā o NASA e hoʻihoʻi mai i nā laʻana mai Mars, i kapa ʻia ʻo ka Mars Sample Return (MSR) mission, he mea hiki ʻole ke hana. ʻO ka mikiona paʻakikī e pili ana i ke kūkulu ʻana a me ka hoʻokuʻu ʻana i ʻelua mau helikopa, he rocket, kahi pae, a me kahi orbiter i Mars ma 2028. Eia naʻe, ua hoʻoholo ka papa loiloi ʻaʻole kūpono ka manaʻo kālā a me ka hoʻonohonoho ʻana mai ka hoʻomaka ʻana.

Hōʻike ka hōʻike e hiki i ka NASA mua loa ke manaʻolana e mākaukau ka pae ʻāina a me ka orbiter ʻo 2030, ma mua o ka pahuhopu mua o 2028. .

Ua hoʻoholo ʻo NASA e kāpae i kāna mau hoʻolālā e hāʻawi i kahi kumukūʻai kūhelu a me ka hoʻonohonoho hoʻonohonoho e pili ana i nā ʻike o ka loiloi. E alakaʻi ana ka ʻoihana i kāna loiloi ponoʻī a hana i nā ʻōlelo aʻoaʻo no ka neʻe ʻana i mua me ka misionari.

He mea koʻikoʻi ka huakaʻi Mars Sample Return no ka mea e manaʻo ana e hōʻiliʻili i nā laʻana pōhaku mai Mars, he mea koʻikoʻi ia i ka ʻimi ʻana i ke ola extraterrestrial. Ua ʻike ka papa loiloi i ke koʻikoʻi o ka misionari, ʻaʻole wale no ka ʻimi ʻana i ke ola akā no ka hoʻolālā ʻana o NASA e hoʻouna i nā kānaka i Mars i ka wā e hiki mai ana.

Manaʻo ka hōʻike e kamaʻilio maikaʻi ʻo NASA i ke koʻikoʻi o ka misionari, me ka ʻōlelo ʻana he hiki ke hoʻololi i ko mākou ʻike i ka ʻōnaehana solar, ko mākou wahi i loko, a me ke ola o ke ola ma waho o ka Honua. Hiki i ka misionari ke loaʻa i nā hopena ākea i ke kaiāulu, ka mōʻaukala, a me ka ʻenehana.

Eia nō naʻe, ʻo nā kūlana i kēia manawa e pili ana i ka misionari Mars Sample Return i mea paʻakikī no NASA. Aia nā hopohopo e pili ana i ka waihona kālā o ka misionari, me nā manaʻo hoʻohālikelike mai $ 7 biliona a i $ 11 biliona. Ua noi ʻo NASA i ke kālā hou e noho ma ka papa manawa no ka hoʻokuʻu ʻana i ka makahiki 2028, akā ʻo nā ʻike o ka loiloi i kānalua i ka hiki ke hālāwai i kēlā manawa.

ʻO ka pahuhopu nui o NASA ʻo ia ka hoʻokō ʻana i ka misionari Mars Sample Return. Me kona hiki ke hoʻonui i ka ʻimi ākea a me ka ʻike ʻepekema, he mea koʻikoʻi ka kūleʻa o kēia misionari no ka ʻoihana.

