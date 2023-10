ʻO ka ʻike kū hoʻokahi o ka Annular Eclipse: ʻO ka mea i ʻike ʻia e ka Misiona DSCVR NASA

Ua mālama ʻia ka poʻe hoihoi i ka Eclipse ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa i kahi ʻike kakaʻikahi i ka hopena pule i hala ma ke ʻano he hanana lani i kapa ʻia he annular eclipse. ʻAʻole e like me ka ʻike ʻana i ka pōʻeleʻele o ka lā e hoʻolei i ka honua i loko o ka pōʻeleʻele, hana ka annular eclipse i kahi hopena "apo o ke ahi" kamahaʻo i ka pili pono ʻana o ka mahina me ka Lā akā ʻaʻole uhi piha iā ia.

I ka wā o ka pō o ka lā holoʻokoʻa, pololei ka mamao o ka mahina mai ka Honua, e hana ana i ka hoʻopunipuni o kahi ʻeleʻele piha koe wale nō ke corona a me nā mea kaulana. Eia nō naʻe, i ka pōʻeleʻele annular, aia ka mahina i kona mamao loa mai ka Honua, i kapa ʻia ʻo "apogee." ʻO ka hopena, ʻike nā mea nānā i ke apo nani o ka lā e hoʻopuni ana i ka mahina, e hāʻawi ana i ke ʻano o ke apo ʻalani ʻulaʻula o ke ahi.

ʻOiai kahaha ka poʻe kiaʻi eclipse i kēia hanana mai ka honua mai, ua kiʻi ʻo NASA's Deep Space Climate Observatory (DSCVR) i kahi hiʻohiʻona ʻokoʻa mai ka lewa. Ua hoʻohana ʻo DSCVR, aia ma Lagrange Point 1, kahi orbital paʻa, i kāna Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC) e palapala i ke aka o ka eclipse i kona holo ʻana ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa.

ʻO ke kikowaena o ke aka, kahi i ʻike nui ʻia ai ke apo o ka lā, ua hōʻea mai Oregon ma ka Pākīpika Komohana Komohana a hiki i Texas ma ka Hema. ʻO ka poʻe ma waho o kēia ala waena wale nō i ʻike i kahi ʻāhinahina hapa. Ua ʻokoʻa ka lōʻihi a me ka ikaika o ka eclipse ma muli o kahi o nā mea nānā.

ʻAʻole i pau ka hauʻoli lani me kēia eclipse annular. Ma hope aku o kēia makahiki, ma ka lā 28 ʻOkakopa, ʻike ʻia ka ʻāhinahina mahina ma nā wahi o ʻEulopa, Asia, ʻApelika, a me Australia. E hiki mai ana ka eclipse nui o ka lā ma ka lā 8 ʻApelila, 2024, e ʻimi ana i ke ala mai Mekiko a hiki i ʻAmelika Hui Pū ʻIa a hiki i ka hikina hikina o Kanada.

Ke hoʻomau nei ka misionari DSCVR o NASA i ke kiʻi ʻana i nā kiʻi kupanaha mai ka lewa mai, hāʻawi kēia mau eclipses e hiki mai ana i kahi manawa hou no ka poʻe ʻepekema a me nā mea nānā like e ʻike i ka nani kupaianaha o kēia mau pae lani.

