ʻO ka Intersection of Music and the Cosmos: Translating Astronomy into Art

ʻO ka nani a me nā mea pohihihi o ka lani pō ua paʻa i ka noʻonoʻo o ke kanaka. Ua ʻike pinepine nā mea pena kiʻi i ka hoʻoikaika ʻana i ka nui a me ka paʻakikī o ka honua. ʻOiai ʻo nā telescopes e like me ka Chandra X-ray Observatory, Hubble, a me Spitzer i hāʻawi i kahi ʻike holomua o ke ao holoʻokoʻa, e mau ana ka manaʻo o ka lani pō. I kēia manawa, ua hoʻopaʻa ʻia kahi hui ma waena o ka NASA's Chandra X-ray Observatory a me SYSTEM Sounds i ka ʻokoʻa ma waena o ka ʻepekema a me ke kiʻi, e hana ana i kahi papahana kūʻokoʻa i kapa ʻia ʻo A Universe of Sound.

ʻO kahi Universe of Sound kahi papahana sonification data e hoʻohuli i ka ʻikepili hohonu hohonu mai nā telescopes NASA i nā haku mele. Ma ka hoʻohana ʻana i nā palapala ʻāina makemakika no ka hāʻawi ʻana i nā leo kikohoʻe i nā waiwai pixel, hiki i ka papahana ke ʻae i ka poʻe hoʻolohe e ʻike i ka ʻikepili astronomical ma o ke ʻano o ka lohe. ʻAʻole like me nā hana sonification data ma mua, ua lawe ka mea haku mele ʻo Sophie Kastner i kēia papahana ma o ka hoʻokumu ʻana i nā mele i hiki i nā mea mele akamai ke hoʻokani ma nā mea kani maoli.

ʻO ka ʻāpana hou loa a Kastner, "Where Parallel Lines Converge," hoʻololi i ka ʻikepili X-ray, infrared, a me ka ʻike maka o ka Milky Way's Galactic Center i kahi symphony dissonant o nā memo. No ke kiʻi ʻana mai i kahi kiʻi i haku ʻia i ka makahiki 2009, ua nānā ʻo Kastner i nā mea hoʻohiwahiwa e like me ka ʻōnaehana hōkū pālua, nā filament kaulana, a me ka lua ʻeleʻele nui ma ke kikowaena o ka Milky Way.

Ma o ka hui pū ʻana o ka unuhi ʻana a me nā loina makemakika i lalo, ua hoʻohui maikaʻi ʻia ʻo A Universe of Sound i ka ʻenehana a me ka ʻepekema. Hoʻopaʻa ʻia nā ʻikepili helu mai Chandra, Hubble, a me Spitzer i nā leo i ʻike ʻia e nā kānaka. A laila lawe ʻo Kastner i kēia ʻikepili a hoʻohui i kahi twist artistic, e hōʻoia ana e hiki ke hoʻokani ʻia ke mele e nā mea mele maoli.

Hāʻawi kēia papahana i kahi ala hou a kūʻokoʻa no ke kanaka e launa pū me ka cosmos, e hui pū ana i nā mea hana o ka ʻepekema a me ka mana o ka hōʻike kiʻi. E like me kā Kastner i wehewehe ai, ʻo ka lawe ʻana i ka ʻikepili unuhi mai ka lewa a me ka hoʻololi ʻana i ke kanaka ma luna o ia mea, ua like ia me ke kākau ʻana i kahi moʻolelo moʻolelo e pili ana i nā ʻike maoli. He hōʻike ia i ka pilina mau ma waena o ke kanaka a me ka lani pō.

No ka ʻimi ʻana i ka hui ʻana o ka astronomy a me ka noʻonoʻo, ua loaʻa ka haku mele a Kastner, "Where Parallel Lines Converge," no ka hoʻoiho ʻana ma ke ʻano he mele mele mai ka pūnaewele ʻo Chandra. Ua hoʻopaʻa ʻia kēia ʻāpana e ka Ensemble Éclat a alakaʻi ʻia e Charles-Eric Fontaine. Hāʻawi ʻia kahi Universe of Sound i kahi hiʻohiʻona hou i ko mākou ʻike ʻana i ke ao holoʻokoʻa, e kono ana iā mākou e ʻimi i ka honua ma o nā harmonies a me nā mele mele.

Nā FAQ:

1. He aha ke ao holoʻokoʻa o ke kani?

ʻO A Universe of Sound kahi papahana hui pū ma waena o ka NASA's Chandra X-ray Observatory a me SYSTEM Sounds e hoʻohuli ana i ka ʻikepili ʻike hohonu mai nā telescopes i mau haku mele.

2. Pehea ka hana ʻana o A Universe of Sound?

ʻIke ʻikepili sonification algorithms mathematically palapala ʻikepili ʻike mai nā telescopes NASA i nā kani i hiki ke ʻike ʻia e nā kānaka. Hoʻokani ka poʻe mele akamai i kēia mau kani ma nā mea kani maoli, e hana ana i nā haku mele ʻokoʻa.

3. He aha ke kumu o A Universe of Sound?

Manaʻo ʻo A Universe of Sound e hoʻopaʻa i ka ʻokoʻa ma waena o ka ʻepekema a me ka noʻonoʻo ma o ka hāʻawi ʻana i kahi ala hou no ke kanaka e launa pū me ka ʻikepili cosmic. Hāʻawi ia i kahi manawa e ʻike ai i nā mea kupanaha o ke ao holoʻokoʻa ma o ke ʻano o ka lohe.

4. He aha ke koʻikoʻi o ko Sophie Kastner hāʻawi?

Lawe ka haku mele ʻo Sophie Kastner i ka papahana sonification data ma o ka hoʻokumu ʻana i nā mele e hiki ai i nā mea mele akamai ke pāʻani ma nā mea kani maoli, me ka hoʻohui ʻana i kahi wili noʻeau i ka papahana. ʻO kāna mau haku mele, e like me "Where Parallel Lines Converge," hāʻawi i kahi wehewehe kūʻokoʻa o ka ʻikepili cosmic.

5. Pehea e hiki ai iaʻu ke ʻike i kahi Universe of Sound?

ʻO kekahi o nā haku mele a Sophie Kastner, "Where Parallel Lines Converge," hiki ke hoʻoiho ʻia ma ke ʻano he mele mele mai ka pūnaewele ʻo Chandra. Hiki ke hoʻolohe ʻia ma o nā hoʻopaʻa leo i hana ʻia e ka Ensemble Éclat.