ʻO ka ʻāina ʻo NASA ka Laʻana Asteroid Nui loa i ʻohi ʻia ma ka Honua

Ua hoʻokuʻu maikaʻi ʻo NASA i ka laʻana asteroid nui loa i hōʻiliʻili hou ʻia ma ka Honua. ʻO ka laʻana, i hōʻiliʻili ʻia ma ke ʻano o ka misionari Osiris-Rex o NASA, ʻo ia ka misionari mua o ka US space agency e hōʻiliʻili i kahi laʻana mai kahi asteroid a ʻo ka mea mua e kekahi hui mai 2020. iho i ka waonahele o Utah kokoke i Salt Lake City ma mua o ka papa kuhikuhi. E hāʻawi ʻia ka laʻana i kahi hui o nā poʻe ʻoi aku ma mua o 250 mai 200 mau keʻena hoʻolaha honua. ʻO Asteroid Bennu he koena 38-biliona makahiki o kā mākou ʻōnaehana solar mua, a manaʻo nā kānaka ʻepekema hiki ke kōkua i ka hoʻomālamalama ʻana i ke ʻano o ka hana ʻana a me ka ulu ʻana o nā planeta. Wahi a ka poʻe loea, ʻo ka asteroid kokoke i ka honua ka waiwai o ke kalapona ma ke ʻano he pahu manawa mai ka mōʻaukala mua loa o ka ʻōnaehana solar.

Hāʻawi ka laʻana i nā hōʻailona koʻikoʻi e hiki ke kōkua iā mākou e hoʻomaopopo i ke kumu o nā mea ola a me ka wai i alakaʻi i ke ola ma ka Honua. ʻAʻole like me nā meteorites e hāʻule ana i ka Honua, e hoʻohaumia koke ʻia i ka hoʻopili ʻana me ka lewa, ʻo ka hāpana i hōʻiliʻili pololei ʻia mai Bennu e hāʻawi i kahi ʻike makaʻole i ka wā i hala. He mea koʻikoʻi nā mikiona hoʻihoʻi e like me Osiris-Rex no ka mea he maʻemaʻe nā laʻana i hoʻihoʻi ʻia a mālama i ka ʻike koʻikoʻi e pili ana i kā lākou haku mele a me ka mōʻaukala.

Ua hoʻokuʻu ʻia ka mokulele Osiris-Rex ma Sepatemaba 8, 2016, a hōʻea i Bennu i Dekemaba 2018. Ma hope o ka hoʻopaʻa ʻana i ka asteroid no kahi kokoke i ʻelua makahiki, ua hōʻiliʻili ia i kahi laʻana mai ka ʻili ma ʻOkakopa 20, 2020. Ke kali nei nā kānaka ʻepekema i ka nānā ʻana o ka nā laʻana e wehe i nā mea huna a ka asteroid Bennu e paʻa ai e pili ana i ka hoʻokumu ʻana o nā hōkūhele e like me ka Honua a me ke kumu o ke ola ponoʻī.

