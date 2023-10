ʻO ka Heliophysics Makahiki Nui: Hoʻolauleʻa ʻana i ka ʻEpekema Solar a me ka Mana o ka Lā

Ua hoʻolaha hou ʻo NASA i ka hoʻomaka ʻana o ka Heliophysics Big Year, kahi hoʻolauleʻa honua o ka ʻepekema lā a me ka mana kupaianaha o ka Lā ma ka Honua a me ka ʻōnaehana solar holoʻokoʻa. ʻO ka manaʻo Makahiki Nui, i hoʻolaha mua ʻia e ka poʻe kiaʻi manu, paipai i nā haumāna e nānā a aʻo i nā ʻano manu like ʻole i hiki i ka makahiki hoʻokahi. I kēia manawa, paʻakikī ʻo NASA i nā mea hoihoi e hana like me kā mākou hōkū ponoʻī, ʻo ka Lā.

Hoʻonohonoho ʻia mai ʻOkakopa 2023 a hiki i Dekemaba 2024, hāʻawi ka Heliophysics Big Year i ka manawa no nā poʻe e komo i kahi ākea o nā hanana ʻepekema solar, me ka nānā ʻana i nā ʻālohilohi o ka lā, ka ʻike ʻana i nā aurora weliweli, a me ke komo ʻana i nā papahana ʻepekema kamaʻāina. Ke kono nei ka United States Space Agency i ka poʻe makemake e ʻimi i ka ʻepekema, ke akamai, a me ka nani o ka heliophysics e komo i kēia hana hoihoi.

No ka hoʻohui ʻana i nā hoʻoikaika like ʻana o ke kaiāulu heliophysics holoʻokoʻa, ua hana ʻo NASA i kahi ʻike a me kahi alakaʻi kaila e hiki ai i nā mea komo ke hoʻohana e hōʻike i kā lākou kākoʻo no ka Heliophysics Big Year. Ma ka hoʻohana ʻana i kēia mau kumuwaiwai, hiki i nā poʻe ke kōkua i ka hoʻopaʻa inoa ʻana o kēia hoʻolauleʻa honua.

ʻO ke aʻo ʻana o kahi hōkū a me kāna mau pilina me ka ʻōnaehana solar i kapa ʻia ʻo Heliophysics. Ma ka ʻimi ʻana i kēia kahua hoʻohiwahiwa, loaʻa i nā ʻepekema nā ʻike koʻikoʻi ʻaʻole i ka Lā wale nō akā i kona hopena koʻikoʻi ma ka Honua a me nā hōkū a puni. Ke manaʻo nei ka Heliophysics Big Year e hoʻolaha i kēia wahi koʻikoʻi o ke aʻo ʻana a hoʻoulu i ka mahalo hohonu i ka mana o ka Lā.

No laila, inā he kanaka ʻepekema ʻike ʻoe, he kilo astronomer, a i ʻole hoihoi paha i nā mea kupanaha o ka cosmos, e hui pū me NASA i ka hoʻolauleʻa ʻana i ka Heliophysics Big Year a ʻike i ka ʻepekema hoʻohiwahiwa, ka hana a me ka nani o kā mākou hōkū kupaianaha.

