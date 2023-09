Ua haʻalele ʻo NASA i ka Spectrometer kiʻi i ka Honua no ka hoʻohui ʻana i ka Satellite Tanager

Ua hāʻawi aku ʻo NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL) i kahi spectrometer kiʻi i ka hui kiʻi kiʻi honua ʻAmelika, ʻo Planet, no ka hoʻohui ʻana i ka satellite hyperspectral Tanager 1. Hōʻike kēia milestone i kahi hana koʻikoʻi no ka Carbon Mapper Coalition, ka mea e manaʻo e hoʻomaopopo maikaʻi i ka methane honua a me ka carbon dioxide.

ʻO ka spectrometer kiʻi i hoʻomohala ʻia e JPL e hana koʻikoʻi i ka ʻike, kuhikuhi ʻana, a me ka helu ʻana i nā kumu kumu kumu o ka methane a me ka carbon dioxide. Hāʻawi ia i nā ʻikepili koʻikoʻi e kākoʻo i ka misionari a ka Coalition.

Ma ke ʻano o kāna kūpaʻa i ka Coalition, ke hana ikaika nei ʻo Planet i ke kūkulu ʻana a me ka hoʻokuʻu ʻana i ʻelua mau ukali hyperspectral, ʻo Tanager 1 a me Tanager 2. Manaʻo ʻia e mākaukau ʻo Tanager 1 no ka hoʻomaka ʻana i 2024.

Eia kekahi, ke neʻe nei ʻo Planet me kāna Polokalamu Pelican. ʻO ka Tech Demo mua, TD1, ua kūkulu piha ʻia a hoʻonohonoho ʻia e hoʻomaka ma hope o kēia makahiki. ʻO ka pahuhopu nui o TD1 ʻo ia ka hoʻāʻo ʻana i ka paepae satellite a me nā ʻōnaehana hana i kahi kaiapuni orbital. ʻO nā haʻawina i aʻo ʻia mai TD1 e hoʻomaopopo i nā ʻike e hiki mai ana o nā satelite Pelican a me Tanager.

Ke hana pū nei ʻo Planet me nā mea hoʻohana i kā lākou Early Access Program (EAP) e hoʻomaopopo pehea e hiki ai i ka ʻikepili hyperspectral ke hāʻawi i ka waiwai nui i nā hui like ʻole. Ma ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili synthetic i hoʻomohala ʻia me ka hui pū ʻana me Rendered.ai, manaʻo ʻo Planet e hōʻiliʻili i nā manaʻo o ka mākeke piha a ʻike i nā noi hou a hoʻohana i nā hihia no ka ʻikepili hyperspectral e hiki mai ana.

Me kēia hoʻohui ʻana o ka spectrometer kiʻi i ka satellite Tanager 1, ke holomua nei ʻo NASA a me Planet i kā lākou pahuhopu like ʻana o ka nānā ʻana a me ka hoʻomaopopo ʻana i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ka hale kōmaena. Na kēia hui pū ʻana e wehe i ke ala no ka ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻololi ʻana i ke aniau a me nā hana hoʻēmi.

