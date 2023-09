ʻO ka wā e hiki mai ana o ka International Space Station: NASA Proposes the US Deorbit Vehicle

Ua hoʻolaha ʻo NASA i nā hoʻolālā e hoʻomaha i ka International Space Station (ISS) ma ka hopena o ka makahiki. Ma ke ʻano o ka hoʻomaha hoʻomaha i hoʻolālā ʻia, ua manaʻo ʻo NASA i ka hoʻomohala ʻana i ka US Deorbit Vehicle (USDV), kahi mokulele i hoʻolālā ʻia e hoʻopau palekana i ka ISS. ʻO ka ISS, kahi hui hui o ʻelima mau keʻena kikowaena, ua hana ʻia mai ka makahiki 1998 a ua hoʻonohonoho ʻia e hoʻomau a hiki i 2030, me Russia e hana a hiki i 2028.

ʻO ka deorbit palekana o ka ISS he kuleana like ia o nā keʻena ākea ʻelima, me ka pahuhopu e pale aku i nā wahi lehulehu. I ka hoʻomākaukau ʻana no ka hoʻomaha ʻana o ka ISS, ke ʻimi nei ʻo NASA e hoʻololi i kāna mau hana ma ka orbit honua haʻahaʻa i nā kahua pāʻoihana a hoʻohana ʻia. Ke manaʻo nei kēia hoʻololi e hōʻoia i ka hoʻomau ʻana i ke komo ʻana a me ka noho ʻana i ka lewa no ka noiʻi, hoʻomohala ʻenehana, a me ka hui pū ʻana o ka honua.

ʻO nā hoʻolālā mua no ka deorbiting i ka ISS e pili ana me ka hoʻohana ʻana i nā mokulele mokulele Roscosmos Progress. Eia nō naʻe, ua alakaʻi ʻia nā loiloi hou i ka NASA e hoʻomohala i kahi mokulele mokulele hou, ʻo ka USDV, ka mea e hāʻawi i nā mana ikaika no ka deorbit kuleana. E kālele ana ka USDV i ka hana deorbit hope loa a he hoʻolālā mokuahi hou a i ʻole ka hoʻololi ʻana o kahi mokuahi e kū nei. E hoʻolālā ʻia e hana ma kāna lele mua a loaʻa iā ia ka redundancy a me ka hiki ke hoʻihoʻi anomaly e hoʻokō i ke kuni deorbit koʻikoʻi.

ʻO ka hoʻomohala ʻana i ka USDV he hana paʻakikī a hoʻopau manawa, e koi ana i nā makahiki o ka hoʻomohala ʻana, hoʻāʻo, a me ka hōʻoia. Eia nō naʻe, ʻo kēia mokuahi i manaʻo ʻia e hōʻike ana i kahi loli nui i ka neʻe ʻana o NASA i ka deorbiting i ka ISS a e hōʻoia i ka palekana a me ka hoʻomalu ʻia ʻana o ka hale kikowaena.

