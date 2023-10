ʻO ka 16th Annual o NASA o Braun Space Exploration Symposium e nānā i ka holomua ʻana i ka ʻepekema lewa a me ka ʻimi ʻana.

Ke kono nei ʻo NASA i nā ʻelele media e hele i ka 16th Annual von Braun Space Exploration Symposium, e mālama ʻia mai ka Pōʻakolu a i ka Pōʻalima, ʻOkakopa 25-27, ma ke Kulanui o Alabama ma Huntsville. ʻO ke poʻomanaʻo o kēia makahiki ʻo "Advancing Space: From LEO to Lunar and Beyond," a e hōʻike ʻia ka symposium i nā mea haʻiʻōlelo mai ke aupuni, ka ʻoihana, a me ka ʻoihana kula e kūkākūkā ana i nā mea hou loa, nā manawa e hiki mai ana, a me nā pilikia i ka ʻepekema lewa a me ka ʻimi ʻana.

Ma waena o ka poʻe i komo i ka NASA, e hāʻawi ʻo Administrator Bill Nelson i nā ʻōlelo i ka wā o ka ʻaina awakea i ka lā 25 ʻOkakopa. Hiki i nā Media hoihoi e kamaʻilio me Luna Hoʻokele Nelson ke hoʻopili iā Jackie McGuinness ma [email protected]. Pono nā lālā media e makemake e hele i ka symposium e hoʻokaʻaʻike i ka Luna Hoʻokele o ʻAmelika Astronautical Society ʻo Jim Way ma [ka leka uila] a i ʻole 703-866-0021 no nā hōʻoia.

E hoʻomaka ka hanana me ka wehe ʻana i nā ʻōlelo a Joseph Pelfrey, ka luna hoʻomalu o ka Marshall Space Flight Center o NASA, nāna e hoʻoponopono i kahi papa Artemis i ke kakahiaka Pōʻakolu. ʻO nā mea ʻōlelo ʻē aʻe mai ka Marshall Space Flight Center ʻo Shane Canerday, ʻenekinia aerospace; ʻO John Honeycutt, ka luna o ka Space Launch Systems Program; Dayna Ise, hope manakia o ke Keʻena ʻEpekema a ʻenehana; Mallory James, ʻenekinia aerospace; ʻO Mary Beth Koelbl, ka luna hoʻomalu o ka Papa Hana Hana; ʻO Jason Turpin, ke alakaʻi ʻenehana kiʻekiʻe o Propulsion; a me Lisa Watson-Morgan, ka luna hoʻomalu o ka Polokalamu Landing System Program.

No ka 'ike hou aku e pili ana i ka symposium a me ka papahana piha, e 'olu'olu e kipa astronautical.org/events/vbs.

Nā kumu: NASA PR Newswire